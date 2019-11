Cu câți bărbați s-a culcat Brigitte Sfăt: vedeta a recunoscut tot!

Brigitte Sfăt: ”Eu muncesc de la 16 ani!”

Pentru Brigitte Sfăt, viața nu a fost întotdeauna roz, vedeta fiind nevoită să muncească încă de la o vârstă fragedă. „Eu am muncit și muncesc. Umblu foarte mult să aduc marfă la magazin. Stau și până la 4 dimineața și muncesc. Mie îmi e frică doar de Dumnezeu. Eu muncesc de la 16 ani. Am făcut meditații și am făcut și curățenie în case. Dădeam meditații la 2 copii la matematică, română și germană. Mie nu-mi este rușine cu absolut nimic. Sunt o femeie independentă căruia îi place să muncească” , declara Brigitte Sfăt în urmă cu ceva timp.