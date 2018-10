Flore Salalidis, ispita de la „Insula iubirii", urmărită de fostul iubit, după ce a rămas în sânii goi în fața lui Ionuț

Flore Salalidis, una dintre ispitele de la „Insula Iubirii”, a povestit că este urmărită de fostul iubit, care vrea să se împace cu ea. După ce a rămas în sânii goi la televizor şi a sucit minţile multor bărbati, ispita spune că nu există cale de împăcare cu această persoană.

„În primă fază ne-am întâlnit și am discutat ca doi oameni normali. I-am spus că nu mai există cale de împăcare. Apoi, el nu a vrut să înțeleagă acest lucru și a tot încercat să mă intimideze – știe locurile unde merg la salon, la cumpărături. Am găsit tot felul de bilețele pe parbriz – nu chiar bilețele de dragoste. Se ruga să se împace cu mine. Am primit mesaje de pe numere necunoscute…”, a spus ispita Flore.

Îmbrăcată într-o rochie lejeră și fără să poarte sutien, la „Insula Iubirii”, Flore a suferit un mic accident vestimentar. Mai exact, i s-a văzut unul dintre sâni, lucru ce i-a stârnit amuzamentul concurentului Ionuț.

Sursă video: Antena Stars.