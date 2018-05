Ce s-a ales de Angelina Jolie după divorțul de Brad Pitt. Actrița a făcut anunțul. Cum arată cea mai frumoasă femeie din lume acum, după ce a trecut prin atâtea suferințe

Angelina Jolie va juca un rol important în filmul 'Come Away', care va împleti aventurile celor două basme 'Peter Pan' şi 'Alice în Ţara Minunilor', potrivit site-ului Deadline, citat joi de EFE. După divorțul de Brad Pitt, actrița se dedică în totalitate proiectelor profesionale și copiilor.



În acest film de aventuri fantastice Peter şi Alice sunt fraţi iar acţiunea se desfăşoară înainte ca cei doi să exploreze Neverland şi respectiv Wonderland. Când fratele lor mai mare moare într-un accident, Peter şi Alice încearcă să împiedice ca părinţii lor să fie copleşiţi de această tragedie, însă până la urmă vor trebuie să decidă între siguranţa căminului şi imaginaţie şi să pornească fiecare în propria aventură.



Angelina Jolie va juca rolul mamei celor doi fraţi, în timp ce actorul de culoare David Oyelowo ('Selma', 2014)va juca rolul tatălui. 'Come Away' va fi regizat de Brenda Chapman, care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film de animaţie cu 'Brave' în 2014.





"Angelina şi David au dezvoltat o bună chimie împreună şi vor aduce profunzime acestei povestiri magice", a declarat Chapman despre acest film bazat pe un scenariu scris de Marissa Kate Goodhill.



Câştigătoare a unui Oscar pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar în 'Girl, Interrupted' (1999), Angelina Jolie s-a evidenţiat în filme ca 'Changeling' (2008) sau 'Maleficent' (2014), înainte de a trece în spatele camerei şi realizeze filmele 'In the Land of Blood and Honey' (2011) sau 'Unbroken' (2014).





În prezent, actriţa filmează partea a doua a basmului 'Maleficent', un lungmetraj din a cărui distribuţie mai fac parte Elle Fanning, Michelle Pfeiffer şi Chiwetel Ejiofor.