Sanda Ladoși a dezvăluit detalii mai puțin cunoscute despre una dintre cele mai dificile etape din viața sa, care a început după cea de-a doua sarcină. Deși a acordat întotdeauna o atenție deosebită aspectului fizic și a încercat să își păstreze silueta, artista s-a confruntat cu o problemă care i-a dat bătăi de cap timp de șapte ani.

Pe lângă succesul în muzică, Sanda Ladoși se bucură și de o familie frumoasă, pe care și-a întemeiat-o alături de soțul ei, Ștefan Tache. Cei doi au împreună doi copii, Bogdan și Ioana. De-a lungul anilor, artista a povestit despre dificultățile întâmpinate în rolul de mamă, dar și despre eforturile depuse pentru a găsi un echilibru între viața de familie și cariera profesională.



Sanda Ladoși, dezvăluiri despre cei 7 ani de după a doua sarcină



Sanda Ladoși a rememorat și câteva dintre experiențele deosebite pe care le-a trăit de-a lungul carierei, dezvăluind că a încercat să profite de fiecare moment, chiar și atunci când situațiile au fost dificile. Printre cele mai curajoase provocări s-a numărat și un moment în care a îmbinat muzica și acrobația, susținând un număr aerian în timp ce cânta live, pe scena Circului Metropolitan București.



În viziunea Sandei Ladoși, sacrificiile sunt inevitabile în viața oricărui om, iar echilibrul perfect între toate aspectele vieții este greu de atins. Artista a evidențiat faptul că esențial este să îți onorezi promisiunile și să abordezi cu seriozitate și responsabilitate fiecare lucru pe care ți-l asumi.

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Sanda Ladoși a povestit și care sunt secretele siluetei sale, dezvăluind, cu umor, că din alimentația ei nu lipsește nici măcar slănina. Artista a mărturisit că încearcă să facă mișcare și să fie atentă la ceea ce mănâncă, însă fără să respecte un regim strict sau să exagereze cu anumite alimente. Totodată, cântăreața a recunoscut că menținerea greutății a reprezentat o provocare de-a lungul anilor, motiv pentru care a apelat în repetate rânduri la diferite diete.



Sanda Ladoși a povestit că cea mai mare provocare legată de greutate a apărut după nașterea celui de-al doilea copil, când s-a ales cu mai multe kilograme în plus decât în urma primei sarcini. Artista a mărturisit că a avut nevoie de aproximativ șapte ani pentru a-și recăpăta silueta dorită. În cele din urmă, a realizat că obținerea rezultatelor depinde de ambiție, efort și de capacitatea de a deveni conștient de propriile alegeri.



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