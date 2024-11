A murit Gabriel Cotabiță. Artistul avea doar 69 de ani

Artistul Gabriel Cotabiță s-a stins la doar 69 de ani, în urma unui accident vascular cerebral.

La 69 de ani, Gabriel Cotabiță s-a stins din viață. Conform Observator, artistul ar fi suferit un AVC.

A murit Gabriel Cotabiță. Posibila cauză a decesului

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la 69 de ani. Pe 1 noiembrie 2024, artistul împlinise respectiva vârstă și chiar a fost prezent în cadrul unui studio de televiziune.

Apropiații susțin că în urmă cu o săptămână, pe data de 11 noiembrie, a suferit un accident vascular cerebral masiv.

Vestea tristă a fost dată de dirijorul Ionel Tudor, pe contul personal de Facebook.

”Ai plecat, Gabi, si ai lasat muzica pop romaneasca fara una dintre cele mai mari si mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci si prieteni din tinerete! Am lansat impreuna piese care au bucurat generatii de ascultatori ("Noapte albastra", "Te rog, domnisoara, nu pleca", "Si va mai trece-o noapte", "Viata e un cazino", "Sa nu ne spunem adio", "Poate ca da, poate ca nu" etc)! Am lansat impreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am facut lucruri frumoase impreuna, lucruri care nu se pot uita! Am impartit multe momente ale vietii si carierei noastre impreuna!...Te vom pastra mereu in inimile noastre! Dumnezeu sa te odihneasca in pace si lumina!”, a scris dirijorul Ionel Tudor.

Cine a fost artistul Gabriel Cotabiță

Gabriel Cotabiță a venit pe lume la 1 noiembrie 1955 și a fost un cântăreț român de muzică ușoară și pop-rock, prezentator, producător muzical și de televiziune. De asemenea, a fost solistul vocal al formației VH2 și a fost component al cunoscutului grup rock Holograf, în anii '80.

Gabriel Cotabiță a absolvit Institutul de Electrotehnică din Craiova fiind inginer. În perioada 1967-1969 urmează cursurile Școlii Populare de Artă din Craiova.

A debutat în muzica rock în anul 1975 alături de grupul Redivivus devenind o vedetă a genului. În luna octombrie a aceluiași an are loc primul spectacol al formației și un an mai târziu Redivivus participă la Festivalul Artei Studențești de la Galați unde Gabriel Cotabiță primește premiu pentru cel mai bun solist vocal.

Între anii 1979 și 1980, Gabriel Cotabiță colaborează și cu Basorelief alături de care susține o serie de concerte pe litoral. După ce Redivivus își încheie activitatea pentru că nu a mai putut fi considerată o trupă studențească, interpretul își va înființa o nouă trupă, Fapt Divers cu care cântă în restaurant.

Ulterior revine la titulatura de Redivivus. În 1983 Holograf rămâne fără solist vocal și-l solicită pe Gabriel Cotabiță să vină în trupă. Împreună au scos în anul 1983 albumul Holograf 1. Pe vremea aceea în componența Holograf era: Gabriel Cotabiță – voce, Mihai Pocorschi - chitară/voce, Sorin Ciobanu - chitară, Antonio Furtună - clape, Nichi Temistocle - chitară bas, Edi Petroșel - percuție.

Prezența trupei în același an pe scena de la Cenaclu Flacăra reprezintă rampa de lansare pentru băieți. Despărțirea de Holograf se face din cauza vizei care îi este refuzată de două ori lui Gabriel Cotabiță pentru o serie de turnee în străinătate motiv pentru care decide să părăsească trupa.

Este momentul în care se întoarce la Redivivus la Craiova cu care obține succese până în anul 1986 când este contactat de Ionel Tudor pentru a-i interpreta la festivalul Mamaia o piesă. Gabriel Cotabiță este recomandat compozitorului de către fostul coleg de trupă din Holograf, Tino Furtună. Despărțirea definitivă de Redivivus se face printr-un concert pe data de 20 mai.

Cotabiță a ales prin muzica ușoară scena: « În 1986 muzica așa-zis ușoară a fost pentru mine ultimul tren pentru a putea cânta pe scenă renunțând la activitatea din restaurante ». Din anul 1986 se dedică muzicii ușoare, pop și își formează o trupă de turneu, respectiv Vodevil.