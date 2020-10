Actorii Dominic West și Lily James, surprinși în ipostaze romantice în Roma. Actorul e însurat

Dominic a jucat alături de actrițe frumoase întotdeauna și, deși este căsătorit cu Catherine FitzGerald, uneori pare că idilele din filmele sale continuă și în realitate. La fel este și în cazul de față, când Dominic, în vârstă de 50 de ani, a fost surprins într-o escapadă romantică cu Lily James, în vârstă de 31 de ani.

Cei doi sunt colegi pe platourile de filmare pentru filmul The Pursuit of Love. Lily și Dominic au fost surprinși pe paparazzi pe străzile din Roma, în posturi romantice. Deși Dominic este căsătorit de 10 ani și are 4 copii cu soția sa. ​