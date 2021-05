Actrița care regretă că nu a slăbit când era mai tânără. Rebel Wilson a dat jos zeci de kg și recent s-a pozat în costum de baie

Actrița Rebel Wilson, care a devenit faimoasă pentru rolul ei din seria de filme “Pitch Perfect”, a reușit să dea jos mai mult de 30 de kilograme. Anul 2020 a fost anul când și-a propus să facă asta și l-a numit „anul sănătății”, extrem de benefic pentru sănătatea ei fizică și psihică.

Rebel Wilson a declarat totuși că îi pare rău că această împlinire a ei a venit atât de târziu, abia la vârsta de 41 de ani, și că ar fi trebuit să ajungă la această versiune a ei slabă mult mai devreme, când era mai tânără.

„Acum, când văd că am reușit să duc acest lucru până la capăt, am momente când regret că nu m-am apucat mai repede de treaba asta”, a declarat actrița Rebel Wilson pentru InStyle. Ea a mai spus că este „genul de om care are unele întârzieri când vine vorba de dezvoltarea personală” și „că ar fi fost bine să slăbească în jurul vârstei de 30 de ani, nu acum, la 40 de ani”.

„Am o empatie nativă pentru toți cei care încearcă din răsputeri să slăbească pentru că este ceva cu care și eu m-am luptat dintotdeauna”, a mai spus actrița.

În cea mai recentă fotografie de pe Instagram, Rebel Wilson s-a fotografiat în costum de baie.

Rebel Wilson a reușit să slăbească peste 30 de kilograme. Care este rutina ei zilnică

După ce a ajuns la această performanță a ei, Rebel Wilson a mai spus că „oricine poate să înceapă să facă plimbări, să bea mai multă apă și să facă și alte lucruri miniscule, dar consistente, care le pot îmbunătăți viața” – și nu este niciodată prea târziu să te apuci de asta! Indiferent de perioada prin care treci, indiferent de vârstă, așa cum și ea a reușit.

Într-un singur an, din 2020 până în 2021, actrița Rebel Wilson a reușit să slăbească peste 30 de kilograme. Și pare că nu vrea să se oprească aici. Diferențele sunt ca de la cer la pământ, după cum se observă și în fotografiile de pe Instagram ale actriței. Într-o altă fotografie, ea este îmbrăcată în niște pantaloni strâmți, negri și într-un top mulat, tot negru. Talia ei este subțire, accentuată de o curea neagră cu auriu.

Rebel Wilson mânca, odinioară, chiar și 3000 de calorii pe zi și foarte mulți carbohidrați. Acum, ea a spus că se trezește la șase dimineața ca să se apuce de exerciții, chiar dacă este un lucru „care nu îi face mare plăcere”. Face sport foarte des, chiar și de șase ori pe săptămână și are o combinație de exerciții de mobilitate, greutăți și rezistență, potrivit People, și sprinturi pe scări, cardio cu frânghii și multe antrenamente cu intensitate ridicată.

Totodată, actrița a dezvăluit în iulie 2020, potrivit Daily Mail, că urmează dieta Viva Mayr, ce se bazează pe reducerea consumului de zahăr, a alimentelor junk-food și a carbohidraților. Aceasta se bazează pe cura cu același nume, creată Dr. Franz Xaver Mayr.

Conform nutriționiștilor, dieta încurajează digestia, sprijină sistemul imunitar și reduce inflamația. Ea presupune eliminarea gustărilor, reducerea consumului de gluten, lactate și adoptarea unor tehnici de alimentație conștiente, cum ar fi mestecarea alimentelor încet și consumul lor fără distrageri. În plus, mesele se bazează pe alimente cu un conținut ridicat de alcaline, cum ar fi legumele, peștele proaspăt și iaurtul din lapte de oaie.

