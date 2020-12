Cum arată Milla Jovovich la 45 ani. Actrița din "Laguna Albastră" făcea furori cu frumusețea ei

Frumoasa ucrainiancă s-a mutat cu familia ei în Londra pe când avea doar 5 ani. La 11 ani și-a început cariera de model, apărând într-o reclamă Revlon. Apoi ea a continuat să încheie contracte cu branduri renumite de cosmetice și fashion precum L'Oréal, Banana Republic, Christian Dior, Versace și Donna Karan.

La 13 ani, Milla a primit primul ei rol într-o peliculă, în serialul TV The Night Train to Kathmandu. De-a lungul carierei sale de actriță, Milla a jucat alături de actori consacrați precum Ben Affleck, Matthew McConaughey și Bruce Willis. În 1991, frumoasa actriță a câștigat notorietate după rolul primit în filmul romantic "The Blue Lagoon". Mila a jucat apoi în filmul SF "The Fifth Element", în 1997, alături de Bruce Willis, iar succesul răsunător a venit o data cu "The Messenger: The Story of Joan of Arc" (1999) și trilogia "Resident Evil" (2002, 2004 și 2007).

În 1994, Milla a început să se dezvolte și pe plan muzical, lansând albumul The Divine Comedy. De-a lungul carierei, frumoasa artistă a semnat coloanele sonore pentru mai multe filme. Milla a devenit chiar și personaj în jocurile video Resident Evil și The Fifth Element.

