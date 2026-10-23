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Actrița Elena Mogîldea, mesaj emoționant pentru soacra ei! Ce i-a transmis Crinei Mardare: „Am tras lozul câștigător”

Elena Mogîldea i-a transmis un mesaj emoționant soacrei sale, Crina Mardare, de ziua ei. Ce a mărturisit actrița despre relația lor.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 19:05 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 19:05
Actrița Elena Mogîldea, mesaj emoționant pentru soacra ei! Ce i-a transmis Crinei Mardare: „Am tras lozul câștigător” | antena 1
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Elena Mogîldea a făcut un gest emoționant cu ocazia zilei de naștere a Crinei Mardare. Actrița, căsătorită cu Bubu Cernea, fiul artistei, a publicat o fotografie de familie și i-a transmis soacrei sale un mesaj plin de afecțiune. Cuvintele alese de Elena Mogîldea arată cât de apropiate sunt cele două.

Actrița Elena Mogîldea, mesaj emoționant pentru soacra ei!

Elena Mogîldea a făcut un gest emoționant cu ocazia zilei de naștere a Crinei Mardare. Actrița, căsătorită cu Bubu Cernea, fiul artistei, a publicat o fotografie de familie și i-a transmis soacrei sale un mesaj plin de afecțiune. Cuvintele alese de Elena Mogîldea arată cât de apropiate sunt cele două.

Elena Mogîldea nu a lăsat să treacă neobservată o zi importantă pentru familia sa. Pe 22 octombrie, Crina Mardare a împlinit 68 de ani, iar actrița a ținut să marcheze momentul printr-o declarație publică. Soția lui Bubu Cernea a ales să împărtășească pe rețelele de socializare o fotografie de la nunta lor, în care apare și Crina Mardare. Imaginea a fost însoțită de câteva cuvinte prin care Elena Mogîldea și-a exprimat aprecierea și afecțiunea pentru mama soțului ei.

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Elena Mogîldea, urare emoționantă pentru Crina Mardare. Ce mesaj i-a transmis actrița

Relația dintre Elena Mogîldea și Crina Mardare pare să fie una deosebit de apropiată. Actrița a profitat de aniversarea soacrei sale pentru a-i transmite public cât de mult o prețuiește. În mesajul publicat pe Facebook, Elena Mogîldea i-a urat artistei să își păstreze energia, farmecul și bucuria de a trăi. Mai mult, actrița a mărturisit că se consideră extrem de norocoasă pentru relația pe care o are cu mama soțului ei: „La mulți ani, scumpa noastră!”, și-a început Elena Mogîldea urarea. Actrița a continuat cu gânduri frumoase și i-a transmis Crinei Mardare că merită să se bucure de toate lucrurile bune din viața sa.
La finalul postării, Elena Mogîldea a făcut o mărturisire care a atras atenția: „Eu sigur am tras lozul câștigător cu tine!”.
Prin aceste cuvinte, actrița a arătat că relația cu soacra ei este una bazată pe apreciere și afecțiune.

Ce spune Crina Mardare despre nora ei, Elena Mogîldea

Sentimentele de apreciere sunt reciproce. Crina Mardare a vorbit, la rândul ei, în termeni elogioși despre Elena Mogîldea și despre relația acesteia cu fiul său, Bubu Cernea. Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, artista a povestit cum a aflat că fiul ei intenționa să se căsătorească. Potrivit declarațiilor sale, Bubu Cernea nu i-a cerut permisiunea, ci i-a comunicat direct că o iubește pe Elena și că își dorește să își întemeieze o familie alături de ea.
Crina Mardare a primit vestea cu bucurie și a mărturisit că îl consideră pe fiul său norocos pentru că a întâlnit-o pe Elena Mogîldea. Artista a descris-o pe nora ei drept o femeie minunată și a arătat că este încântată de alegerea făcută de Bubu Cernea. Declarațiile celor două arată că, dincolo de legătura de familie, între Elena Mogîldea și Crina Mardare există o relație bazată pe respect și admirație reciprocă. Pentru Elena Mogîldea, aniversarea soacrei sale a fost astfel un prilej de a-i mulțumi public pentru locul special pe care îl ocupă în viața familiei.

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