Adelina Pestrițu a renunțat la implanturile mamare. Cum arată după intervenție și de ce a luat această decizie

Adelina Pestrițu a luat decizia de a renunța la implanturile mamare, după 8 ani. Vedeta susține că în ciuda aspectului fizic, acestea i-au cauzat probleme de sănătate. Iată ce a transmis, dar și cum arată în prezent.

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbizul românesc. Bruneta a fost întotdeauna lăudată pentru frumusețea ei răpitoare, dar și pentru fizicul de invidiat. Cu toate acestea, vedeta nu s-a ferit niciodată să admită că s-a lăsat pe mâna medicului estetician pentru mici îmbunătiri.

Una dintre intrevențiile la care a apelat frumoasa vedetă a fost cea de mărire a bustului, în urmă cu 8 ani. Acum, însă, aceasta a laut o hotărâre surprinzătoare și a explicat ce a făcut-o să renunțe la implanturile mamare.

Cum arată Adelina Pestriți după ce și-a scos implanturile mamare. Ce a făcut-o să ia această decizie

Extrem de transparentă, așa cum și-a obișuit deja fanii, Adelina Pestrițu a dat vestea printr-o postare pe contul ei de Instagram. Vedeta a dezvăluit că imediat după ziua ei de naștere s-a lăsat din nou pe mâna medicului estetician, de data aceasta pentru o intervenție de altă natură.

Aceasta susție că a fost o decizie îndelung câtărită și a ajuns la concluzia că cel mai bine pentru ea este să renunțe la implanturi. De asemenea, problemele de sănătate precum durerile de spate, cauzate de faptul că implanturile nu erau potrivite pentru corpului ei au făcut-o să se hotărască.

Mesajul postat de aceasta a venit alături și de mai multe imagini cu noua ei înfățișare. În fotografiile postate în mediul online, aceasta poartă un crop top alb, acoperit de o vestă scurtă în aceeași culoare și o pereche de blugi care îi pun în evidență trupul armonios.

Here we go again! 💃🏿



Stiti vorba “New Year, new me” ? ☺

Se pare ca in cazul de fata se aplica.



Imediat dupa ce am implinit cei 37 de ani, am suflat in lumanarile de pe tort, am tras aer in piept si am trecut la schimbari majore.

Nu va speriati, discutam despre schimbari de ordin estetic. 🙃

Mi-am luat inima in dinti si am renuntat la implanturile mamare, decizie luata dupa mult timp de gandire, in care am analizat situatia impreuna cu medicii si am luat in calcul tot ce ar putea sa urmeze.



Daca va intrebati ce m-a convins mai exact sa fac asta, va pot raspunde ferm: durerile de spate provocate de dimensiunile nepotrivite ale implanturilor si disproportiile estetice.

Astfel, saptamana trecuta, dupa o perioada de analiza si informare, m-am prezentat la spital, unde @dr.radu.ionescu m-a intampinat si m-a pregatit pentru noua schimbare.



Desigur, aceasta interventie a venit la pachet cu o lista lunga de reguli stricte de urmat, multe responsabilitati, disciplina, maturitate si rabdare. Rabdarea, pe care de obicei eu nu o am, insa va trebui sa o exersez intens de data aceasta pentru ca abia dupa cateva luni doctorul va decide in urma evaluarilor medicale, care sunt urmatorii pasi sau daca vor mai fi alti pasi. (Va povestesc mai multe pe story)



Toata aceasta “poveste” este una personala, pe care am decis sa o impartasesc cu voi, pentru ca am primit intrebari despre acest subiect de nenumarate ori si poate ca experienta mea va va ajuta si pe voi sa nu va grabiti sa luati decizii care pot avea un impact semnificativ asupra starii voastre de sanatate. ❤️

Reacțiile prietenilor săi virtuali nu au întârziat să apară, cei mai mulți felicitând-o pentru decizia curajoasă. „Felicitări din toată inima, o alegere foaaaarte bună”, a scris Irisha.

„Doamne, cat esti de frumoasa nemachiata, din punctul meu de vedere esti perfectiunea intruchipată”, a mai scris o internaută.

„Cred ca a fost cea mai înțeleaptă decizie pentru sănătatea ta , nu doar pentru durerile de spate, multe simptome ce probabil nici prin cap nu ne trec ca ar putea fi din cauza implanturilor”, a mai adăugat o urmăritoare.