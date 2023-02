Adelina Pestrițu a trecut prin momente grele cu fiica ei. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat micuța Zenaida

Adelina Pestrițu susține că fiica ei, Zenaida, a fost internată de urgență, după un control de rutină la spital, asta după ce micuța a început să tușească, potrivit Libertatea. Ceea ce părea la început a fi o simplă viroză s-a dovedit a fi ceva mai grav. Ce semnal de alarmă vrea să tragă bruneta.

Citește și: Adelina Pestrițu, clipul cu care a creat controversă pe internet. A apărut în costum de baie, iar bustul generos i-a fost comparat

Fiica Adelinei Pestrițu a fost internată de urgență în urma unei investigații mai amănunțite la plămâni: „Vreau să trag un semnal de alarmă”

Vedeta susține că, la început, copila părea că se confruntă cu o viroză obișnuită, iar singurul simptom era tusea, potrivit Evenimentul Zilei. Însă, în urma unui consult mai aprofundat, medicii au constat că Zenaida avea plămânii deja afectați, potrivit sursei menționate anterior.

Adelina Pestrițu a mai povestit că, în urma radiografiei pulmonare recomandate, a recurs la internarea micuței, cu care a stat timp de o săptămână în spital:

„Vreau să vă povestesc puțin ce s-a întâmplat. Totul a început de la o simplă tuse. De asta vreau să trag un semnal de alarmă și să vă explic cum am ajuns noi la spitalizare… Ne-am prezentat la camera de gardă, am mers să ne asigurăm că îi administrăm un sirop potrivit, pentru că știți că dacă îi dați un sirop pentru tuse productivă și ea este seacă sau invers, puteți să îi agravați situația copilului. Cel mai bine este să cereți întotdeauna părerea medicului.”, a spus Adelina Pestrițu, citată de Libertatea.

Bruneta susține că atunci când a ajuns la camera de gardă, le-a explicat medicilor cu ce simptome se confruntă fiica ei. Aceasta mărturisește că doamna doctor i-a recomandat să facă o radiografie pulmonară, în urma căreia s-a văzut că plămânii micuței erau afectați. Aceasta recunoaște că s-a speriat foarte tare:

„La camera de gardă am spus ce s-a întâmplat, am spus că nu are decât o tuse, fără secreții nazale, fără nimic altceva și a început să o asculte doamna doctor de gardă. Ne-a recomandat să facem o radiografie pulmonară. După ce a fost examinată, am făcut radiografia pulmonară și pe radiografie s-au văzut plămânii destul de afectați, moment în care am intrat în panică, evident, și noi, părinții, și medicii, care au spus că trebuie internată. Am internat-o pe loc și vă repet că singurul simptom a fost tusea.”, a mai adăugat Adelina Pestrițu, citată de sursa menționată mai sus.

Fiica Adelinei Pestrițu a avut nevoie de oxigen: „Tratamentul a fost unul destul de serios”

Zenaida, fiica Adelinei Pestrițu, a urmat un tratament și a avut nevoie și de oxigen, potrivit declarațiilor brunetei, citate de sursa menționată mai sus. Vedeta vrea, acum, să tragă un semnal de alarmă.

Aceasta le sfătuiește pe restul mamelor să fie foarte atente la simptomele pe care le prezintă copiii lor și să meargă la doctor dacă ceva pare suspect:

„Am internat-o pe loc și vă repet că singurul simptom a fost tusea, la asta trebui să fiți extrem de atenți. De fiecare dată când copilul tușește, trebuie neapărat ascultat, pentru că noi, părinții, nu suntem capabili să ne dăm seama că este vorba despre ceva grav.”

„A fost nevoie și de oxigen, tratamentul a fost unul destul de serios, dar a dat roade repede, având în vedere că o astfel de problemă de sănătate poate dura destul de mult și poate avea complicații peste complicații.”, a spus Adelina Pestrițu, pe pagina sa de Instagram, citată de Libertatea,

Acum, se pare că micuța este bine și se află acasă cu mama ei.

Citește și: Imagine rară cu fiica Adelinei Pestrițu. Au trecut 2 ani de când nu a mai publicat poze cu ea

Ai un nou episod iUmor disponibil acum în AntenaPLAY. Dă PLAY și vezi toate momentele în AntenaPLAY.