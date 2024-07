Adevărul despre relația pe care Irina Columbeanu o are cu fiul lui Mr Pink. Ce a ținut să precizeze despre „fratele” vitreg

Irina Columbeanu, fiica celebrului cuplu Irinel Columbeanu și Monica Gabor, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu actualul iubit al mamei sale și cu fiul acestuia, Anthony.

În cadrul unui interviu acordat revistei OK Magazine, Irina a descris modul în care s-a adaptat vieții în Statele Unite și cum a reușit să construiască o legătură solidă cu noua ei familie.

„Acum are 13 ani. Ne înțelegem bine”, a spus Irina referindu-se la Anthony, fiul lui Mr. Pink. Adolescentei îi place să petreacă timp cu „fratele” vitreg și apreciază atmosfera armonioasă din familie. Aceasta este o schimbare semnificativă pentru Irina, care la început avea temeri legate de mutarea în America și de cum va fi primită în noua ei casă.

În interviu, Irina a mărturisit că plecarea din România nu a fost una ușoară și că la început a avut multe îndoieli și temeri. „Prima oară îmi imaginam că lumea e foarte rea, așa cum vedeam prin filme. Iar eu aveam și un accent foarte pregnant, de care mulți cam râdeau. Cumva, era normal pentru că eram un fel de outsider. Dar m-am adaptat repede, toți au fost amabili și respectuoși și asta îmi place mult la americani”, a declarat Irina.

În ciuda dificultăților inițiale, Irina a reușit să se adapteze rapid și acum se simte ca acasă în Statele Unite. Ea este recunoscătoare pentru oportunitatea de a trăi în America și pentru faptul că a avut șansa să revină în România pentru a-și vedea tatăl și prietenii. „În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara”, a spus Irina.

În prezent, Irina nu doar că se bucură de viața din Statele Unite, dar și-a găsit și un loc de muncă la un restaurant italian din Los Angeles. „Da, sunt hostess la un restaurant italian, dau meniuri și fac chestii d-astea, fac și eu niște bani și îi trimit tatălui meu. Îmi place să lucrez”, a mărturisit fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor.

Irina Columbeanu este un exemplu de adaptabilitate și determinare, demonstrând că poate înfrunta provocările vieții cu curaj și pozitivism. Relația armonioasă cu Anthony și cu noua familie a mamei sale este doar un alt capitol pozitiv din povestea sa de succes în America.

