Adrian Alexandrov, despre întâlnirea Elenei Udrea cu fiica sa! Ce l-a pus fetița lor să promită: „A zis ca un adult!”

Adrian Alexandrov a oferit cele mai așteptate declarații, după ce, zilele trecute, presa scria că Elena Udrea a ieșit temporar din spatele gratiilor și s-a întâlnit cu fetița sa la Mănăstirea Ghighiu. Iată ce a ținut să lămurească partenerul fostului politician!

Adrian Alexandrov a oferit pentru Antena Stars singurul interviu despre ieșirea Elenei Udrea din închisoare și întâlnirea cu fetița lor. Iată cele mai așteptate declarații, chiar din partea iubitului fostului politician!

Citește și: Elena Udrea, veste neașteptată! I s-a dat voie să iasă din închisoare ca să își vadă fiica. Ce au făcut cele două prima dată

Ce a dezvăluit Adrian Alexandrov despre ieșirea din închisoare a Elenei Udrea și întâlnirea cu fiica lor

Adrian Alexandrov a explicat, în interviul acordat pentru Star Matinal de la Antena Stars, că ieșirea temporară a Elenei Udrea din închisoare nu a fost o permisie, ci un eveniment organizat de cei de la penitenciar, în colaborare cu asistența socială:

„Am văzut că la televizor s-a spus, la mai multe posturi, că a fost permisie. Nu, nu a fost o permisie. A fost un eveniment organizat de către cei de la penitenciar, probabil, într-o colaborare cu cei de la asistența socială. Au fost mai multe mame cu copiii lor, cei care au fost prezenți la acest eveniment.”, a explicat Adrian Alexandrov la Star Matinal de la Antena Stars.

Partenerul Elenei Udrea a mai precizat că fetița nu a știut unde merge, dorind să îi facă o supriză, ceea ce s-a și întâmplat:

„Cea mică nu a știut unde merge, pentru că nu i-am spus. Am vrut să îi fac o surpriză, pentru că după un an și jumătate, aproape doi, a fost prima dată când am schimbat locul unde ne vedeam cu Elena și a rămas chiar foarte plăcut surprinsă de surpriza pe care i-am făcut-o în momentul în care a văzut-o pe Elena. Vă dați seama... multe lacrimi din partea mamelor și din partea copiilor. S-au jucat, au explorat grădina din curtea mănăstirii, un loc deosebit de frumos. A fost un moment destul de emoționant și cred că acest tip de vizită în aer liber este foarte benefic și sănătos pentru cei mici, în special. La adulți, normal, este dorul de copii, sunt departe de casă, dar pentru cei mici a fost cu totul și cu totul altceva, o experiență foarte bună pentru ei.”, a mai transmis Adrian Alexandrov pentru sursa citată.

Adrian Alexandrov: „A început să mă întrebe, sub diferite moduri: unde e mama, de ce nu vine?”

Adrian Alexandrov a mărturisit că fetița lor este deja destul de mare și începe să pună tot felul de întrebări legate de mama ei. Acesta a mai dat de înțeles că Eva Maria nu știe unde se află de fapt cea care i-a dat viață:

„În mod normal, noi avem cam o vizită pe săptămână, undeva la două ore și se întâmplă doar în camera special amenajată pentru mama și copilul. Deja peste șase ani, copiii cred că înțeleg destul de bine ce se întâmplă și de ce nu vin părinții acasă. La un moment dat și pe mine a început să mă întrebe, sub diferite moduri: <<unde e mama, de ce nu vine?>> și cred că și ea a început să înțeleagă că se întâmplă ceva, că nu e normal și că mereu se văd în același loc.”, a mai precizat tatăl copilului Elenei Udrea pentru sursa citată.

Partenerul Elenei Udrea a mai precizat că a rămas extrem de impresionat de o replică pe care i-a dat-o copilul, cea mică gândind deja ca un adult:

„Eu am mai întrebat-o ce își dorește de ziua ei și mi-a răspuns: <<vreau să vină și mami, să fie cu noi acasă>>, pentru că ea se exprimă corect, înțelege, e conștientă. Iar eu, bineînțeles, am încercat să îi spun: <<Dacă mami are treabă la birou și nu vine, atunci ce facem?>>. Și să vedeți cam ce a putut să îmi răspundă! A zis ca un adult: <<Lasă, tată, nu e nicio problemă, că poate reușim să mergem noi la ea să mâncăm tort>>. Acum vă dați seama ce emoții mă încearcă și pe mine, că și așa le am eu destul pe ale mele cu toate celelalte probleme, acum duc și povara aceasta, în care, de multe ori, trebuie să îi explic celei mici anumite lucruri. Eu sunt și mamă, și tată, și bonă, și bunică și prieten de joacă și de toate.”, a mai dezvăluit Adrian Alexandrov la finalul interviului pentru Star Matinal de la Antena Stars.

Citește și: Fiica Elenei Udrea, surprinsă la mare, alături doar de tatăl ei. Ce au observat cei din jur: „M-a ucis cu tristețea ei”