Adriana Bahmuțeanu, acuzată că a ”țepuit” avocatul care a ajutat-o într-un proces. Cum se apără fosta prezentatoare TV

”Înainte de primul termen, în octombrie, pe 4, dacă nu mă înșel, mi-am notificat clienta că reziliez contractul, dacă în trei zile nu-și achită onorariul. Trebuia să-mi achite 3.000 de lei pe contractul ăsta, dar mai are să-mi dea 1.000 de lei din alt dosar. (...) Am notificat-o pe mail, pentru că acea adresă o aveam dată pentru corespondență.

Nu a dat niciun semn. Seara, înaintea procesului, pe la ora 21, îmi scrie pe mess, dacă nu mă înșel, că mâine avem proces, ce facem? `Păi, te-am notificat, am reziliat contractul cu tine…` Și mi-a spus: păi, nu știi că eu nu mai am adresa aia de mail, că mi-a fost spart mailul, am făcut publică situația.”, a declarat avocatul Minodora Ion pentru Cancan.

De cealaltă parte, Adriana Bahmuțeanu spune că a intenționat, de mai multe ori, să achite suma respectivă. De fiecare dată, explică fosta prezentatoare TV, i s-a zis că nu este grabă. Iată cum se apără fosta soție a lui Silviu Prigoană.

Citește și: Care este adevăratul motivul pentru care Adriana Bahmuțeanu a anulat nunta cu logodnicul său. De la ce a pornit totul

Adriana Bahmuțeanu, acuzată că a ”țepuit-o” pe avocata care a ajutat-o într-un proces. Cum răspunde

”Am semnat un contract, mi-a spus că, dacă am procese, mă poate reprezenta și chiar ar fi bine să mă reprezinte ca ea să apară. I-am spus că am un proces de calomnie pe care vreau să-l deschid. A spus că mă reprezintă și că nu-i nicio problemă, să-i dau banii când am eu posibilitatea. Nu m-a presat cu asta.

Nu s-a pus problema, chiar am vrut să-i dau banii și a zis `nu, nu, nu, lasă, mi-i dai tu când ne vedem`. I-am zis că-i trimit într-un cont, dar mi-a zis că nu-i nevoie. Mi-a spus să stau liniștită, că nu-i o urgență. A zis că nu arde, că să stau să treacă termenul… Care termen, că ea nu s-a prezentat la termen. Ne-am văzut toată vara, am invitat-o pe la restaurante, am plătit notele, despre ce discutăm!

Citește și: Adriana Bahmuțeanu a anulat nunta cu logodnicul ei american. De ce s-a răzgândit: „Hai să mai așteptăm”

Aveam o relație de prietenie pe vremea aia. Dar nu s-a prezentat la termen. Am sunat-o cu o seară înainte, a spus că mi-a trimis notificare, `păi nu mi-ai trimis nicio notificare, n-am primit nimic`. Știa foarte clar că mi-a fost spart mailul, că inclusiv cu acea ocazie am sunat-o s-o întreb dacă pot să fac legal ceva, după care am și făcut legal”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru Fanatik.

Fosta prezentatoare TV susține că a surprins-o reacția Minodorei Ion și că avocatul ar fi rugat-o să o promoveze.

”Mă surprinde reacția dânsei, pentru că mie nu mi-a spus absolut nimic. Cât despre intenția ei, în sensul în care eu nu am primit nicio notificare de la ea. Am semnat un contract, m-a rugat să o ajut ca imagine. Mi-a zis că are nevoie de imagine. Mă tot presa să o invit pe la emisiuni. Dorea să ajungă pe la toate emisiunile, Mi-a spus că vrea să-și deschidă cabinet în București. A vrut inclusiv să-l deschidă la mine acasă că nu avea un sediu social. Până la urmă s-a dus într-o chirie”, a mai adăugat Bahmuțeanu.

Citește și: Prima reacție a lui Silviu Prigoană după logodna Adrianei Bahmuțeanu. Ce a spus despre fosta sa soție și iubitul ei

Tensiuni majore și provocări neașteptate pentru protagoniști. Vezi noile episoade în AntenaPLAY ❣