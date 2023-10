Adriana Bahmuțeanu, despre cum a transformat-o căsătoria cu George Restivan. Declarațiile fostei soții a lui Prigoană au uluit

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre viața ei de când a devenit soția lui George Restivan. Și deși nu sunt de prea mult timp împreună, fosta soție a lui Silviu Prigoană susține că este deja foarte schimbată de când a apărut acest bărbat în viața ei.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au luat prin surprindere pe toată lumea atunci când s-au căsătorit religios după un an de relație. Cei doi au făcut o nuntă discretă și ferită de lumina reflectoarelor la o biserică din Ucraina. Și deși este la al treilea mariaj, Adriana Bahmuțeanu declară că se simte extraordinar de bine și de schimbată alături de noul ei soț.

Cât de mult s-a schimbat Adriana Bahmuțeanu de când este cu George Restivan

Adriana Bahmuțeanu a făcut unele declarații cu care și-a uimit comunitatea de urmăritori. Fosta soție a lui Silviu Prigoană spune că de când este într-o relație cu George Restivan s-a făcut femeie de casă: gătește, face curat și calcă, deși urăște acest lucru.

În plus, vedeta susține că soțului îi plac mâncărurile ei, așa că are grijă să îl răsfețe cu preparate culinare tradiționale:

„Eu sunt femeie de casă, îmi place să gătesc și să am curat în casă. Coșmarul meu este călcatul, dar, de nevoie, calc. Am călcat în vacanța asta de mi-au sărit capacele, că nu aveam suficiente schimburi la copii. Îmi place să decorez, să mențin o atmosferă frumoasă și îngrijită în casă. Lui George îi place cum gătesc deci nu am reclamații. Pun murături, fac borș în casă, deci sunt mai de modă veche. Gătesc ciorbe, tocăniță, deci e ok. Acum, în frigider am mâncare de cartofi și ciorbă de zarzavat acrită cu corcodușe, că nu am avut borș,”, a precizat Adriana Bahmuțeanu pentru Fanatik, citată de Viva.

Cu toate acestea, Adriana Bahmuțeanu recunoaște că temperamentul i-a rămas la fel:

„La mine e simplu, ce e în gușă e și în căpușă, asta ca să nu mă încurc. Îmi place să spun lucrurilor pe nume, și dacă nu îmi convine ceva să spun inclusiv asta. De cele mai multe ori în viață mi-a folosit. Nu fac niciun fel de excese, nici alimentare, nici de natură comportamentală. Nu am adicții și nu fac cheltuieli exagerate.”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu, potrivit surselor citate mai sus.

Cum se înțeleg Adriana Bahmuțeanu și George Restivan după căsătorie

Adriana Bahmuțeanu a mai precizat că ea și George Restivan sunt foarte diferiți ca temperament, dar tocmai asta îi ține împreună, căci se completează. În timp ce ea este o fire vulcanică, el are grijă să îi ofere echilibrul de care are nevoie:

„Soțul meu este mai calm și mai profund decât mine. Eu sunt temperamental mai vulcanică, el ascultă și apoi stinge focul. Dacă eram la fel ca și temperament nu ne-am fi înțeles, dar așa merge căruța. Nu avem conflicte și nu ne-am certat, dar avem idei diferite și argumentat până găsim soluția cea mai bună Nu știu dacă neapărat mi-am făcut cadouri scumpe. Eu nu m-am îmbrăcat excentric și de la branduri de lux nici când eram măritată cu un milionar. Am avut și eu o geantă de firmă dar mai mult mi-a plăcut să mă îmbrac de la designerii români. Imaginează-ți că mergeam la întâlniri, petreceri, și veneau toate doamnele cu Vuittoane, iar eu cu o geantă cu un design ciudat, de la un designer român. Atunci când voi avea bani suficienți îmi voi relua acest obicei de a cumpăra haine și genți de la designerii români. Îi iubesc.”, a mai adăugat Adriana Bahmuțeanu, potrivit surselor citate mai sus.

