Alexandra Stan și-a deschis sufletul în fața fanilor. Despre ce experiență neplăcută a povestit vedeta

Frumoasa artistă Alexandra Stan și-a deschis sufletul în fața fanilor de pe Instagram și le-a spus de ce nu a mai postat fotografii noi în ultima vreme. La descrierea pozei sale, Alexandra a adăugat:

“Lately I had some kind of a rush or face infection or smth. I am getting it checked as we speak. So my self esteem was really low. And that was the reason I didn’t post anything.

Today I decided to wear high heels, dress nice and take a toilet mirror selfie to make myself feel better!

Self care is self love! Start with yourself! 🙏🏼💖

#selfcare #selflove”

“În ultima vreme am avut un fel de iritație sau infecție la nivelul pielii, nu știu încă. Am mers la medic pentru asta. Prin urma, stima mea de sine a fost extrem de scăzută și acesta a fost motivul pentru care nu am mai postat nimic. Astăzi am decis să port tocuri, să mă îmbrac frumos și să îmi fac un selfie în oglinda de la baie ca să mă fac să mă simt mai bine”, a scris Alexandra Stan.

Frumoasa blondină s-a fotografiat purtând un top scurt, de culoare maro, care îi scoate în evidență abdomenul lucrat și o pereche de pantaloni scurți de blugi, care îi pun în valoare picioarele subțiri. Alexandra a ales un sacou alb și o pereche de ochelari de soare pentru a-și completa look-ul.

De această dată, Alexandra nu a mai zâmbit în poze, cum făcea de obicei, semn că aceste schimbări ale tenului ei chiar au afectat-o. De asemenea, diva a povestit că a consultat un dermatolog pentru a afla cauza problemei sale și ce rezolvare ar putea găsi. Medicul care a consultat-o i-a prescris și un tratament.

Dezvăluirile fără perdea ale Alexandrei Stan

Alexandra Stan se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar publicul o apreciază pentru felul său de a fi, dar și pentru talentul remarcabil. Pe lângă calitățile vocale, cântăreața se mândrește și cu un trup de invidiat, pe care nu ezită să și-l afișeze cât mai des pe rețelele sociale.

Alexandra Stan a făcut cele mai picante dezvăluiri despre sexualitatea sa în cadrul unei emisiuni televizate. Aceasta a vorbit despre viața amoroasă și experiențele de viața cu partenerii săi.

La întrebarea dacă este bisexuală, artista a răspuns fără ezitări.

„Da, uneori! Nu sunt tot timpul! Nu aș putea să spun că în momentul de față sunt. Asta la mine vine tot din capacitatea asta mare a mea de a iubi. Eu iubesc și bărbații și femeile.

Am avut într-adevăr experiențe: eu, cu un bărbat și încă o femeie. Dar, în momentul de față, dacă mă întrebi, nu aș simți să fac chestia asta. Pentru că acum sunt așa pe un drum al meu, spiritual și profesional. Și simt că energia asta sexuală dacă mi-o pierd, nu se mai manifestă niște lucruri, simt că este prețioasă, simt să o țin pentru mine, nu țin să fac asta cu nimeni. Adică nu țin să fac sex deloc.", a mărturisit Alexandra, conform Unica.