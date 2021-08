Alina Vidican s-a căsătorit cu Claude Senhoreti. Primele imagini de la nunta care a avut loc în Florida

Povestea de dragoste dintre Alina Vidican și Cristi Borcea este de mult uitată. Frumoasa vedetă și-a găsit iubirea acum în brațele unui milionar de origine braziliană care o răsfață cu orice are ea nevoie. Cei doi sunt împreună de patru ani de zile, iar pe data de 26 august au făcut o nuntă cu mult fast.

Alina Vidican s-a căsătorit cu Claude Senhoreti. Cum a arătat marele eveniment

Alina Vidican și Claude Senhoreti au ajuns în fața altarului și au spus un mare „DA” care a fost o mărturie a iubirii care există între cei doi. Iată că, după patru ani în care clipele petrecute împreună și momentele de neuitat i-au unit puternic, aceștia au als să își organizeze nunta la care au fost prezenți cei mai apropiați prieteni.

De meniuri și de cum a arătat marele eveniment s-a ocupat chiar Alina, care a avut grijă ca fiecare detaliu să fie la locul lui. Fosta soție a lui Cristi Borcea a purtat o rochie de mireasă superbă, de tip sirenă, cu care a făcut senzație. Claude, milionarul brazilian căruia ea a ales să-i devină soție a fost la patru ace și a publicat mai multe imagini de la nuntă, ca fanii să poată vedea cât de frumos a fost evenimentul.

Nunta a avut loc în cadrul unuia dintre cele mai exclusiviste localuri din Florida, iar invitații s-au delectat cu meniuri diversificate, care au conținut mâncare cu specific din mai multe zone ale lumii: Italia, România, Brazilia și America.

Potrivit cancan.ro, prețul unui meniu începe de la 12.279 de dolari pentru 50 de invitați. Astfel, meniul pentru un invitat pornește de la 246 de dolari!

Spre finalul serii, Alina Vidican a renunțat la rochia de mireasă tip sirenă cu corset, cu una ceva mai lejeră, care i-a conferit lejeritatea de a dansa așa cum și-a dorit ea. A renunțat la voal și și-a prins părul într-un coc. Invitații și cei doi miri au petrecut până dimineața, timp în care s-au simțit foarte bine și au dansat până nu i-au mai ținut picioarele.

Alina Vidican, cadou valoros chiar în ziua nunții. Cum a surprins-o Claude

Alina Vidican a fost surprinsă într-un mare fel de soțul ei chiar în ziua nunții. Fiindcă o iubește foarte tare și ține ca femeii să nu-i lipsească nimic, Claude i-a cumpărat un bolid de sute de mii de euro pe care i l-a oferit chiar în ziua nunții lor. Din pozele pe care el le-a făcut pe Instagram, fanii au putut să vadă mașina și modalitatea în care ea s-a pozat în interiorul ei.

Bărbatul a țiunt să scrie câteva cuvinte în cadrul postărilor sale. În urmă cu ceva vreme el declara astfel: „Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea. Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim', povestea Claude Senhoreti, soțul Alinei Vidican, potrivit surei citată mai sus.

