Anamaria Prodan și Flavius Nedelea s-au despărțit. Bărbatul a anunțat separarea: “Face orice bărbat…”.

Anamaria Prodan începea în urmă nu cu mult timp o relație de iubire cu Flavius Nedelea, un afacerist care i-a cucerit inima impresarei. Nu a durat, însă, prea mult povestea de iubire a celor doi.

Atât impresara, cât și fostul ei partener au publicat un mesaj de despărțire pe rețelele de socializare.

Ce spune Flavius Nedelea despre despărțirea de Anamaria Prodan: “Face orice bărbat să se simtă…”

Flavius Nedelea a anunțat despărțirea de Anamaria Prodan: “ANAMARIA PRODAN este un om minunat. Este o femeie care face orice bărbat să se simtă cel mai important din Univers. Este o femeie unică din orice punct de vedere. Sunt mândru că am câștigat o PRIETENA PE VIATA.

Călătoria noastră în 2 a luat sfârșit, dar vom rămâne suflet lângă suflet pentru încă un milion de vieți. Îți mulțumesc pentru momentele superbe pe care mi le-ai oferit și îți doresc toată fericire în univers. Ești un exemplu demn de urmat ca FEMEIE și ca OM! Sunt mândru de tine și e tot ce ai realizat în viața asta! Am să te privesc ca prieten drag forever”.

Ce mesaj a transmis Anamaria Prodan

Anamaria Prodan spunea că vrea să-și țină relația amoroasă departe de ochii curioșilor, mai ales că iubitul ei nu este genul de om care să se afișeze în mediul online.

„Eu sunt un om fericit și încerc să protejez omul care se află lângă mine, pentru că este un om minunat, unic serios. Este un bărbat cu „B” și atunci neavând foarte multă legătură cu viața mondenă, eu îl admir atât de mult și sunt atât de mândră de cum este el, de cum a apărut în viața mea și cum mă simt alături de el, încât am hotărât alături de copiii mei să trăim în umbra reflectoarelor”, a declarat Anamaria Prodan despre noul său iubit pentru Antena Stars.

Anamaria Prodan l-a prezentat copiilor pe Flavius Nedelea

Sexy impresara l-a dus acasă pe acesta și l-a prezentat celor mai importante persoane din viața ei, cei trei copii. Aceasta ține foarte mult la părerea lor, iar aceștia au au reacționat diferit făță de cum se aștepta ea.

Aceasta le-a făcut cunoștință celor trei copii cu alesul inimii și spune că aceștia l-au primit cu căldură și chiar s-au bucurat pentru ea.

„Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a declarat aceasta într-un interviu recent citat de gsp.ro.

