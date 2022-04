Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, șicanări în trafic după ce au ieșit din sala de judecată - VIDEO

După o lungă perioadă, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au stat față în față. Cei doi s-au văzut la Judecătoria Buftea, acolo unde a avut loc al doilea termen al procesului de divorț.

Conform presei mondene, Laurențiu Reghecampf a trecut nepăsător pe lângă Anamaria Prodan, fără să o salute. Războiul a continuat și după ce au ieșit din Judecătorie.

”Nu și-a salutat copiii, nu i-a atins, nu s-a uitat la ei nici după un an! Asta cel mai urat lucru de pe pământ! Și doi la mâna, așa cum este el și ce a făcut din viață lui și din viață tuturor, refuză să meargă la notar! Nu vrea să mergem frumos să închidem, să nu știe vântul și pământul!”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

După ce Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au plecat, fiecare cu propria mașină, paparazii Spynews au mers în spatele autoturismelor conduse de cei doi.

Cei doi s-au întâlnit în trafic și nu au lăsat lucrurile neterminate. Vehiculele în care se aflau se deplasau pe benzi de mers separate, când au început să frâneze, apoi să se depășească și șicanele au continuat într-un mod mai dur.

La un moment dat, Laurențiu Reghecampf a ajuns în spatele mașinii conduse de soția sa. Atunci, Anamaria Prodan a pornit avariile și a frânat, astfel încât și antrenorul a fost nevoit să oprească chiar în mijlocul șoselei. După ce s-au încurcat reciproc, cei doi au continuat să se șicaneze până când drumurile lor s-au separat.

”Astăzi am cerut cumva să găsim o variantă dacă putem să divorțăm la notar, că ne dorim să închidem circul ăsta. Avocatul ia banii, avocatul vrea procese multe e normal, el nu se pricepe deloc. Eu ca absolventă de drept îi spun vezi că te păcălește, vezi că nu e bine.

Partajul trebuie făcut, dar el nu vrea să meargă la notar că știe că vine partajul. Acolo trebuie să vorbești, dar cum el nu are nimic e greu să facem la notar”, a spus Anamaria Prodan după ce a ieșit din sala de judecată”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

