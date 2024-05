Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au pus capăt ostilităților. Despre această reconciliere aparentă se vorbea încă de când antrenorul susținea că a fost victima unor furturi neexplicate de pe proprietatea impresarei.

Cu toate acestea, lucrurile s-au calmat, iar cei doi au reușit să discute în mod pașnic.

Anamaria Prodan și Reghe s-au împăcat după toate tensiunile și certurile din trecut. Ce a dezvăluit ea despre relația dintre ei

Anamaria Prodan este convinsă că fostul ei soț a fost influențat de unii din anturajul său să provoace scandalul. Ea se declară mulțumită de viața pe care o trăiește acum alături de iubitul ei, Ronald Gavril, și nu dorește ca această armonie să fie tulburată de alte controverse. Mai mult decât atât, ea este preocupată de binele copiilor lor și nu vrea să-i expună la acest conflict. Își dorește ca relația cu Laurențiu Reghecampf să se încheie înțelept.

Citește și: Ce a postat Anamaria Prodan, în timp ce fostul soț îi făcea plângere la poliție: „Fug să-mi caut ambarcațiunea și automobilele”

„Am vorbit după mult timp cu Reghecampf și am vorbit de toate, despre ce s-a întâmplat. Sunt atât de mulți oameni în jurul nostru care și-au dorit acest război, încât Laur o să-și dea seama după multă vreme. Nu am fost împinși să facem asta, dar cu tot ce s-a întâmplat după, cu niște oameni mici și mărunți. Am vorbit să închidem toată nebunia asta pentru copiii noștri, ce am construit noi nu va mai construi nimeni niciodată, nimeni nu va egala acest cuplu care a fost de mare succes. Noi am fost unici în istoria fotbalului mondial, nimeni vreodată nu a făcut asta', a declarat Anamaria Prodan în cadrul emisiunii Xtra Night Show, la Antena1, potrivit viva.ro.

„Copiii mei au avut o contribuție mare și au făcut scut în jurul meu și probabil că au deschis ochii tuturor. Oricât de nebun ai fi, la un moment dat realizezi că acești copii nu merită așa ceva și nu merită să le fie rușine, nu merităm nici noi. Asta i-am și spus, tot circul ăsta a fost din frustrare, suntem oameni, dar în rest, absolut toată lumea face așa', a continuat ea.

Citește și: Anamaria Prodan a dat de împărțeală pachete de Paște cu foițe de aur de 24K. Pomană pe „barosăneală” la care mulți doar visează

Reconcilierea dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost confirmată. Anamaria Prodan a declarat că au avut o discuție lungă și calmă în care au clarificat multe aspecte. Ea crede că există oameni din jurul lor care au alimentat această confruntare și că Reghecampf va înțelege acest lucru în timp.

Anamaria Prodan a subliniat că este important să pună capăt acestui conflict pentru binele copiilor lor și pentru a menține o atmosferă pașnică în familie. Ea speră că discuțiile lor vor avea un final fericit și că vor reuși să comunice eficient în viitor.