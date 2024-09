Andreea Antonescu, imagini emoționante cu cele două fiice ale sale în prima zi de școală. Sienna și-a întrecut mama la înălțime

Andreea Antonescu a postat imagini alături de Sienna și Venice Victoria la începutul noului an școlar. Iată cum s-au pozat cele trei în curtea liceului în care adolescenta studiază!

Andreea Antonescu i-a fost alături fiicei sale adolescente în prima zi de școală. Sienna este elevă pentru al doilea an în România. Până anul trecut, fiica Andreei Antonescu a locuit în Statele Unite, alături de tatăl ei, Traian Spak.

Andreea Antonescu i-a fost alături Siennei în prima zi de școală

Andreea Antonescu a postat imagini alături de Sienna la începutul noului an școlar, din curtea Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”. Din fotografii nu a lipsit nici Venice Victoria, spre încântarea fanilor. Îmbrăcată într-o fustă neagră de piele și o cămașă, adolescenta a trecut în clasa a VII-a.

„Prima zi de şcoală plină de emoție şi zâmbet. Se spune că odată cu trecerea timpului începi să te obișnuiești, însă când vine vorba de familie și etapele prin care trece propriul copil, emoțiile sunt poate chiar mai mari. Un an plin de satisfacție să aveți, dragii noștri copilași!”, a fost mesajul transmis de Andreea Antonescu în dreptul fotografiei postate pe contul personal de Instagram.

Cum se descurcă Andreea Antonescu în rolul de mamă singură

Andreea Antonescu își crește singură cele două fetițe, iar, contrar așteptărilor, acest lucru pare să o împlinească pe deplin. Deși există unele momente când îi este greu, vedeta recunoaște că la finalul zilei are parte de toată satisfacția din lume.

„Eu mă ocup singură de fetițe. Este superb, este împlinirea mea ca femeie, ca om. Trăiesc ce nu am mai trăit în viața mea și sunt foarte fericită. (...) Nu spun că nu mai pot, pentru că, la finalul zilei când am un moment, două când sunt singură, îmi amintesc ce am făcut în ziua respectivă, dau timpul înapoi și îmi dau seama că am reușit, că a fost Dumnezeu lângă mine, dar satisfacția de a petrece timpul cu fetițele mele non-stop nu se compară cu absolut nimic.”, a declarat Andreea Antonescu pentru Playtech.

Anul trecut, Andreea Antonescu a confirmat faptul că fiica ei cea mare, Sienna, s-a întors în România după ce mai mulți ani a locuit în America, la studii.

Cântăreața a explicat de ce fiica ei, Sienna, a decis să se mute în România, după ce mai mulți a locuit în America la studii.

„Ea a studiat acolo. Și, acum, de dragul fetiței celei mici, Venice, și al meu a decis să rămână aici. Fiică-mea a rămas cu mine. Urmează să o înscriu la școală, în clasa a șasea. Ea și-a dorit să rămână aici, dar era și visul meu să am fetele aici. Dincolo de trăirile pe care le aveam eu, supărările, că aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu, acum am inima împăcată. Nimic nu e mai frumos de atât, să fiu cu fetițele.

Sunt foarte fericită, sunt liniștită. Nu mai am niciun necaz. Îți dai seama, Sienna era acolo, fusul orar pe invers, încercam s-o prind la telefon când mergea sau se întorcea de la școală. Nici nu mai aveam posibilitatea să plec în America, așa, din zi și din noapte, cum făceam eu înainte, să stau cu Sienna. Acum, că stau amândouă aici, am dat reset la toată viața și mergem mai departe”, a dezvăluit Andreea Antonescu, pentru Cancan.