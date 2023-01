Andreea Bălan, imagini de colecție în costum de baie. Detaliul observat de o internaută

Andreea Bălan a plecat într-o vacanță exotică alături de cele două fiice ale sale și se bucură din plin de soare și plajă.

Deși a adus pe lume două fetițe, artista are o siluetă de invidiat. Andreea Bălan a postat în mediul online mai multe fotografii în costum de baie și a stârnit admirația internauților care visează la o astfel de siluetă.

Fanii au remarcat imediat cât de bine arată artista și nu s-au sfiit să o complimenteze în secțiunea de comentarii de pe Instagram. Ba chiar, unul dintre ei a ținut să facă o paralelă cu America Express, acolo unde Andreea Bălan a fost supusă mai multor provocări, printre care și aceea de a mânca alimente mai ciudate.

Citește și: America Express, 17 ianuarie 2023. Andreea Bălan și Andreea Antonescu au trecut prin momente dificile: ”Aici oamenii sunt împușcați în cap, pe stradă!”

„Esti belea fata draga, cum ai dat gata agava aia mai ceva ca barbatii neamului. Joana d-Arc”, „Chiar vrei să ne bagi in boale?”, „Uite ce bine arăti dacă mănânci scârboșenii de prin Mexic”, „Așa arată perfecțiunea, de departe, bravo mama Andreea!”, au fost câteva dintre comentariile scrise de fani în mediul online.

Andreea Bălan, întâlnire de proporții cu liderul spiritual al lumii, Sadhguru. Cu ce impresii a rămas

Andreea Bălan a fost de curând într-o vacanță în India, acolo unde a stat de vorbă cu Sadhguru, liderul spiritual al lumii. Alături de ea a mai fost și Loredana.

Artista a mărturisit că avea nevoie de o astfel de experiență, mai ales că îl ascultă pe Sadhgru de ceva vreme și învățăturile lui i-au schimbat viața complet.

Citește și: America Express, 17 ianuarie 2023. Andreea Bălan a făcut gestul la care nimeni nu s-ar fi așteptat. De ce s-a simțit rău Pufeh

„Ascultând în fiecare zi, 20 de minute, m-am transformat într-un om mult mai blând, mai empatic, mai bun. Las totul să curgă, nu mă mai consum, nu o mai au personal, că asta este cel mai important, să renunț la ego. Ideea este că o dată în viață trebuie să ajungi cumva la ghidul tău spiritual sau la omul pe care îl admiri cel mai mult, la idolul tău. Am avut această ocazie. Eu îl ascult pe Sadhguru de un an jumătate și pur și simplu am învățat foarte multe lucruri din ceea ce povestește el pe YouTube: să fim mai buni, să fim mai calmi, să iei viața așa cum vine, să nu mai o iei personal”, a povestit Andreea Bălan pentru Ego.

O nouă echipă s-a salvat de la eliminare ▶ Vezi episodul America Express disponibil în AntenaPLAY