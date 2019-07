Andreea Bălan, revoltată de felul în care operatorul de la 112 i-a vorbit Alexandrei Măceșanu: ”E bătaie de joc. Am plâns când am ascultat vocea fetei!”

În urmă cu puțin timp, artista și jurata emisiunii ”Te cunosc de undeva” a făcut public un mesaj în cadrul căreia și-a strigat revoltat și a mărturisit că nu știe cum ar fi reacționat dacă în locul Alexandrei ar fi fost fiica ei.

”Dacă copilului meu i s-ar vorbi la 112 așa cum a vorbit acel polițist cu Alexandra, nu știu ce aș face... Adică, aș face multe și mai ales i-aș face lui.

Frustrarea și furia unui părinte nu au limite.

Să îi vorbească atât de civilizat și frumos Alexandra și el să o ia la mișto, să să o mai și mintă “Ajunge în două minute echipajul”, e bătaie de joc. Și mai are tupeul în public să spună că nu a făcut așa.

Am plâns când am ascultat vocea Alexandrei și mi-am imaginat ce e în sufletul părinților ei și m-am speriat. Nu vreau că nimeni să treacă prin ce trec ei acum. Îmi pare tare..tare rău.

Eu acum ce le învăț pe fetele mele, să sune prima oară la 112 în caz de pericol sau pe noi, părinții?!”, a spus Andreea Bălan prin intermediul unui mesaj făcut public pe Facebook.