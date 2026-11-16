Andreea Marin a dat startul Crăciunului! Prima vedetă care și-a împodobit bradul. Cum și-a decorat casa pentru sărbători

Andreea Marin a împodobit bradul de Crăciun de Lăsatul Secului și a dezvăluit de ce și-a pregătit casa de sărbătoare încă de la jumătatea lunii noiembrie.

Andreea Marin și-a pregătit deja casa pentru sărbătorile de iarnă și a împărtășit cu fanii primele imagini cu bradul ei de Crăciun. Luna noiembrie și începutul lunii decembrie sunt o perioadă importantă pentru ea din mai multe motive, despre care vedeta a vorbit recent.

Andreea Marin și-a împodobit bradul de Crăciun

Andreea Marin a ales decorațiuni tradiționale și o mulțime de luminițe pentru bradul de Crăciun, iar atmosfera din casa ei este cu adevărat deosebită. Vedeta a împărtășit câteva imagini cu fanii de pe platformele de socializare și a dezvăluit că își dorește să se bucure cât mai mult de decorațiuni, astfel că a împodobit bradul cu cinci săptămâni înainte de Crăciun.

De asemenea, împodobirea bradului la jumătatea lunii noiembrie are legătură cu o tradiție mai veche, păstrată din generație în generație. Unele persoane pregătesc bradul pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, în timp ce altele fac acest lucru chiar și la jumătatea lunii noiembrie.

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”Casa mea e pregătită de ieri pentru sărbătorile de iarnă, prin tradiție împodobesc brazii la mijloc de noiembrie, ca să simt mai multă vreme spiritul și bucuria acestei perioade minunate din an, care mă duce cu gândul la copilărie. A doua imagine e cea văzută de mine aseară pe întuneric, cu capul pe pernă înainte de a adormi, cu inima plină a copilului din mine, care așteaptă cu nerăbdare Crăciunul”, a declarat Andreea Marin, pe Instagram.

Ce evenimente importante urmează

Înainte de Crăciun, Andreea Marin are mai multe evenimente deosebit de importante în familia ei. Vedeta își va sărbători ziua onomastică pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, iar mai apoi urmează ziua de naștere a fiicei sale, iar pe 3 decembrie va avea loc ziua de naștere a Andreei Marin.

”Urmează ziua mea de nume, cea de naștere a fiicei mele și apoi a mea, m-am născut cu doar 3 zile inainte de sosirea Moșului. Abia aștept!”, a declarat Andreea Marin.