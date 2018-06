Andreea Marin, mărturisiri sfâșietoare despre cel mai greu moment din viața ei: ”M-am gândit la un gest extrem! A fost cumplit!”

Andreea Marin este, fără doar și poate, una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi din țară, însă viața nu a fost deloc ușoară pentru ea. I-a murit mama pe când era de-o șchioapă, a trecut prin trei divorțuri, iar depresia n-a stat departe de ea, după cum a mărturisit chiar ea, în cadrul unui interviu.

Andreea Marin, care este recunoscută drept o femeie puternică, a mărturisit că s-a luptat cu depresia și, ba mai mult, s-a gândit chiar la un gest extrem.

”A fost o perioadă foarte grea. Ba chiar am ajuns în punctul în care să mă gândesc la un gest extrem, eu persoana atât de puternică în ochii celorlalţi. Eram într-o perioadă în care, din afară părea foarte bună, aveam un copil de un an şi ceva, casă, masă şi tot ce aş fi avut nevoie. Teoretic, nu aveam de ce să fiu tristă, dar fiecare om le ştie pe ale lui. A fost foarte greu, am ajuns să nu mai pot controla furtuna din mine, să mă simt foarte rău, deloc motivată să merg mai departe. A fost cumplit.”, a mărturisit ea în cadrul unui interviu.

Întrebată ce-i lipsea atunci, ea a declarat că totul s-a întâmplat după nașterea fiicei ei, Violeta: ”Eram după o naştere şi am trăit această depresie postnatală. Desigur, erau şi nişte motive personale. În acea perioadă a avut loc şi pierderea Mădălinei Manole. Eu nu realizam că trăiesc o depresie, de obicei depresivul nu ştie şi nu acceptă să i se spună că asta trăieşte. I se pare că e arătat cu degetul şi că este privit ca un nebun. Nimănui nu-i place să i se pună o astfel de etichetă.”, a mai mărturisit ea precizând, de asemenea, că fericirea unei femei n-ar trebui să depindă de un bărbat: ”Dacă ea permite să se întâmple lucrul acesta, fireşte că da. Şi eu am trăit o astfel de istorie în care mi se părea că totul depinde de fericirea mea alături de altcineva. Dar nu, nu e aşa. Dacă te întăreşti şi devii puternică, vei înţelege că în primul rând trebuie să fii fericit cu tine însuţi, cu credinţa ta în Dumnezeu, cu ceea ce-ţi oferă viaţa – sunt atâtea bucurii. Până la urmă, există oameni singuri care sunt fericiţi. Sunt situaţii şi situaţii. E foarte uşor să gândeşti simplist. Viaţa este complicată. E frumos în doi sau poate fi un calvar. Depinde de norocul pe care îl ai.”, a mai spus ea, conform Adevărul.