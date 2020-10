Andrei Radu a dat lovitura pe plan sentimental. Cine este și cum arată iubita fotbalistului

Portarul celor de la Inter Milano se iubește cu o tânără româncă, originară din Constanța. Este vorba despre frumoasa Doris, cu care fotbalistul formează un cuplu din 2019.

Șatena are 22 de ani, este studentă la ASE și are un trup de invidiat: este înaltă, are forme voluptoase, picioare lungi și un chip demn de un fotomodel.

Și, chiar dacă cei doi s-au ferit să se afișeze în primele luni de relație, acum postează des imagini de cuplu pe rețelele de socializare.

Majoritatea fotografiilor sunt realizate în vacanțe, care sunt prilejul perfect pentru a petrece timp împreună, având în vedere programul ocupat al lui Ionuț Radu.