Antonia și Alex Velea au împlinit 11 ani de relație. Ce mesaj emoționant a publicat cântăreața pe Instagram și ce imagini a postat

Antonia și Alex Velea au sărbătorit cea de-a unsprezecea aniversare a relației lor, contrazicând scepticismul inițial cu privire la longevitatea relației lor.

În ciuda previziunilor pesimiste, cei doi au demonstrat că sunt făcuți unul pentru celălalt și au marcat această ocazie specială printr-un mesaj emoționant postat de Antonia pe platformele de socializare.

Ce mesaj emoționant i-a scris Antonia lui Alex Velea

Artista a ales să împărtășească public mai multe imagini memorabile din parcursul lor comun, însoțite de un mesaj sincer și profund.

„Te ador!!!!!!!!! Sunt binecuvântată că te am! Mulțumesc pentru tot, omul meu bun! No matter ce a avut oricine de spus , noi tot aici suntem în universul nostru, in our own bubble, stronger than ever! M-ai cucerit definitiv după ce te-am văzut în ipostaza de tată, de fapt de atunci am început să te iubesc din ce în ce mai mult! Tu știi ce simt pentru tine, dar azi simt nevoia să împărtășesc cu toooooată lumea câtă dragoste port pentru tine pentru că sunt foarte fericită să te am! Atât 🤍 (Sper că am scris corect, dacă nu…asta este nu sunt perfecta! U guys get the point tho! Si oricum Alexandru al meu nu ma judeca , asta e tot ce conteaza!!”, a scris ea.

De ce Antonia și Alex Velea nu se căsătoresc, deși sunt logodiți

Antonia a vorbit, într-un interviu pentru Unica, despre viața de familie, dar și despre motivul pentru care ea și Alex Velea nu au ajuns, până acum, în fața ofițerului stării civile. Întrebată cât de important este acest pas în relația lor, frumoasa șatenă a oferit următorul răspuns:

„Având în vedere că suntem de aproape 11 ani împreună, e clar că nu actul în sine a fost esențial pentru noi, ci să avem o relație solidă, bazată pe iubire, respect și să avem o familie frumoasă.”, a mărturisit Antonia, citată de sursa menționată mai sus.

Antonia și Alex Velea formează un cuplu de mai bine de un deceniu și au împreună doi băieți care le seamănă pefect.

Antonia a mai fost căsătorită, în trecut, cu tatăl primului ei copil, Maya. Procesul divorțului a fost unul complex și s-a întins pe mai mulți ani. După ce divorțul s-a definitivat, Alex Velea și Antonia s-au logodit, artistul oferindu-i inelul de logodnă în iulie 2021. La acea vreme, Antonia a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant:

„A fost odată ca niciodată o fetiță mică care visa la un castel mic și alb, un prinț, râsete de copii care umpleau castelul și un unicorn în grădină. (bine, unicornul nu a devenit realitate) dar restul, da. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșitul poveștii. Te ador, Alex Velea.”, a scris Antonia după ce a fost cerută în căsătorie de Alex Velea.