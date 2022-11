Armin Nicoară a fost prins de Claudia Puican cu o altă femeie: "Aveam niște treburi în buzunar". Cântărețul a povestit totul

Armin nicoară și Claudia Puican au devenit soț și soție, iar la scurt timp după cel mai important moment din viața lor, saxofonistul a ales să se deschidă în fața publicului și să vorbească despre o întâmplare din viața lor de cuplu.

Bărbatul nu s-a temut să recunoască faptul că la începutul relației s-a văzut cu altă femeie și Claudia l-a descoperit după ce i-ar fi găsit în buzunarul de la sacou câteva obiecte ce erau dovada faptului că bărbatul s-a întâlnit cu altcineva: “Am venit de la eveniment și aveam în sacou niște treburi iar ea, când mi-a luat sacoul să mi-l calce și să mi-l aranjeze a zis:"Ce-s cu astea?".

Armin Nicoară a recunoscut că soția lui, Claudia Puican știe despre greșeala lui. Bărbatul a mărturisit că nu se ascunde față de ea

Sunt un cuplu celebru în showbiz-ul românesc și nu se tem de gurile rele. Claudia și Armin sunt ca o carte deschisă, iar bărbatul a recunoscut fără echivoc un moment în care a călcat strâmb.

"Claudia, tot timpul mi-a dat voie, adică nu a fost gen să mă ascund de ea, să zic că mi-e frică de ea că am fost la altă fata și așa mai departe. Acum a fost o dată, într-adevăr, la început de relație când m-a prins. Am venit de la eveniment și aveam în sacou niște treburi iar ea, când mi-a luat sacoul să mi-l calce și să mi-l aranjeze a zis:"Ce-s cu astea?", eu am încercat să o mint, iar după cinci minute mi-am dat seama și i-am zis care e situația, iar ea mi-a zis:"păi de ce nu mi-ai zis din prima?", și nu pot să zic că a fost o ceartă sau ceva.", a povestit Armin Nicoară, la Antena Stars.

Tânărul în vârstă de 25 de ani este fiul celebrului instrumentist Petrică Nicoară. Acesta a îmbrățișat încă de mic cariera muzicală și a demonstrat că munca și pasiunea au fost motorul succesului său. Muzicantul are și o relație pe care nu se sfiește să o expună, tânărul este mândru de iubita sa Claudia Puican, o tânără blondă, pasionată de muzică.

Claudia Puican și Armin Nicoară s-au căsătorit! Cei doi au spus marele DA în fața ofițerului de stare civilă și-au celebrat momentul printr-o petrecere de vis într-o locație exclusivistă. Nașii de cununie ai cuplului sunt Georgiana Lobonț și soțul său, Rareș.

Cei doi cântăreți celebri din România au parte de cele mai frumoase momente din viața lor, după ce și-au oficializat relația! Într-un cadru de poveste, sub egida voalurilor și a florilor de nuntă, aceștia s-au distrat cu invitații, dar și cu nașii, care au fost nedezlipiți.

