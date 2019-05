„Hasta la vista, baby!”. Arnold Schwarzenegger a devenit rapper, la 71 de ani! A lansat o melodie despre viața și cariera lui – Video

Arnold Schwarzenegger a devenit rapper, la vârsta de 71 de ani. Starul a lansat o melodie, alături de cântărețul australian Andreas Gabalier, piesa cu videoclip celebrându-i viața și cariera.

În piesa „Pump it Up – The Motivation Song”, Arnold Schwarzenegger face rap cu versuri motivaționale, îndemnând ascultătorii să muncească din greu. Între versurile interpretate de el se numără și fraze celebre din „Terminatorul”, precum: „I'll be back” și „Hasta la vista, baby”.

Publicat în weekend, videoclipul melodiei a strâns deja peste 750.000 de vizualizări pe YouTube.

În clip, Arnold Schwarzenegger apare lucrând într-o sală de sport și mergând cu bicicleta prin Los Angeles alături de Andreas Gabalier. În videoclip apar și imagini mai vechi cu starul.

Melodia cu durata de aproape cinci minute îl celebrează pe Arnold Schwarzenegger care s-a transformat dintr-un culturist în unul dintre cele mai iubite staruri de la Hollywood.

Arnold Schwarzenegger este implicat în campania de promovare a noului film din seria „Terminator”, „Terminator: Dark Fate”, ce va avea premiera în noiembrie.