Avocata lui Florin Salam, primele declarații, după ce manelistul a ajuns în arest. Ce se întâmplă cu el în aceste momente

Ce se întâmplă cu Florin Salam după ce a fost arestat, în această dimineață. Avocata manelistului, Beatrice Comărniceanu, a oferit detalii de la audieri.

Florin Salam a fost, din nou, ridicat de polițiști în această dimineață. Manelistul se află acum în arest, la Secția 2 de Poliție din Capitală, acolo unde își va petrece următoarele 24 de ore. Acesta a fost audiat din nou în dosarul în care este acuzat de înșelătorie, pentru care a mai ajuns în fața anchetatorilor pe data de 8 februarie.

De asemenea, în dimineața zilei de 14 martie 2024, polițiști au pus în aplicare trei mandate și au avut loc percheziții la domiciliul manelistului din București. Dosarul în care acesta este anchetat a fost deschis după ce un bărbat l-a acuzat pe Florin Salam ar fi încasat bani pentru evenimentul lor, dar nu s-a mai prezentat. De altfel, nu este prima datâ când manelistul este cercertat pentru săvârșirea acestor fapte. La începutul lunii februarie, un bărbat din Târgoviște a depus reclamație, acuzându-l că l-a păgubit cu 5.500 de euro.

Polițiștii capitalei Astăzi, 14 martie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Secția 2 au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal, în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea a trei acțiuni de înșelăciune, prejudiciul fiind de aproximativ 18.000 de euro, se arată în comunicatul emis de autorități.

Potrivit informațiilor din anchetă, la nivelul secției 2 de Poliție au fost înregistrate plângeri a trei persoane care sesizau faptul că ar fi plătit anumite sume pentru servicii muzicale, dar Florin Salam nu și-ar fi onorat înțegerile și nici nu ar fi restituit banii. Păgubiții ar fi depus inclusiv dovezi.

Florin Salam se află acum în arest timp de 24 ore, iar la scurt timp după ce a fost săltat de oamenii legii, la secția de Poliție a ajuns și avocata lui, Beatrice Comărniceanu. Astfel, reporterii Antena Stars, prezenți la fața locului au reușit să obțină primele declarații ale avocatei manelistului, după ce acesta a fost arestat.

„Nu doresc să fac comentarii! Nu am dat niciun fel de declarație! Are calitatea de suspect și atâta tot! Lucrurile nu stau chiar așa! Vom fi prezenți la Parchet! Nu mai doresc să comentez în acest moment. El nu s-a apărat, că nu a dat declarație! Normal că o să dăm declarație la Parchet, pentru că are și el un punct de vedere și vom face și dovezile vizavi de plățile care au fost făcute față de aceste presupuse persoane vătămate”, a spus Beatrice Comărniceanu, avocata lui Florin Salam.

De asemenea, și Roxana Dobrea, soția lui Florin Salam a mers imediat la sectie să-i fie alături manelistului în aceste momente grele pentru ei. Cu toate acestea, femeia nu a oferit nicio declarație.