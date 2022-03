Bianca Drăgușanu a fost stupefiată când a văzut ce cadou a primit de ziua sa. Vedeta a încremenit și s-a simțit jignită

Bianca Drăgușanu a schimbat prefixul și a organizat o petrecere la care au venit mai multe persoane decât a invitat și o parte dintre ele erau necunoscute. Cu toate acestea, ea a mărturisit că s-a bucurat de prezența lor, chiar dacă nu erau invitatele directe ale sale, însă a rămas dezamăgită de cadourile primite.

Bianca Drăgușanu a fost supărată după ce a deschis un cadou. Vedeta care a împlinit 40 de ani s-a simțit jignită de obictele primite

Pe lângă bijuterii, parfumuri și buchete de flori, blonda a primit din partea unei invitate pe care nu o cunoștea direct un odorizant de baie, un săpun și trei trandafiri de săpun. Vedeta s-a simțit jignită de cadoul primit și a decis să-și exprime nemulțumirea public.

”Ieri și alaltăieri am început să deschid din cadouri, care au fost foarte multe și care m-au făcut fericită. (…) Am primit flori, bijuterii, parfumuri, iar de la niște persoane care s-au aciuat adiacent la petrecerea de ziua mea, am primit iarăși niște cadouri impresionante despre care vreau să vă povestesc. Am avut în jur de 50 de invitați, dar cred că au fost vreo 60. Cei în plus nu e vorba că m-au deranjat, că mi-a făcut plăcere să mă bucur de prezența unor oameni pe care nu-i cunoșteam în mod direct și care au venit în mod indirect la ziua mea, nefiind invitați personal. Voiam să vă povestesc despre cadourile pe care le-am primit de la aceste persoane.

Trei, patru cadouri pe care nu am să le uit vreodată în viața mea și de care voiam, neapărat, să vorbesc cu voi. Acum, regula bunelor maniere și… trebuie să avem fiecare cei 7 ani de acasă, chiar dacă nu ești instruit de mama ta, trebuie să ai un bun simț… nu mă cunoști, nu știi ce să aduci, e suficient să vii cu o felicitare sau să spui ”la mulți ani”. Consider că din partea unor persoane simpla prezență poate fi un cadou. Deschid cadourile, băi, în pungă găsesc săpun, odorizant de baie și niște trandafiri de plastic. Am un mesaj pentru personajele pe care le-am identificat, dar nu știu dacă merită să le dezvălui identitatea.

Aș vrea să vi le înapoiez (...). Pentru că, data viitoare, dacă mai fac vreo petrecere nu o să mai vină nicio persoană neinvitată sau autoinvitată. Să vă fie rușine. Nu mi-ați stricat ziua, mi se pare amuzant, iar dacă o să am o reacție din partea voastră, o scuză, ceva, nu o să vă fac publice numele. Că mai sunteți și persoane semi-cunoscute. Și ca la orice nuntă, cumetrie sau botez, există și invitați cărora nu le-au plăcut sarmalele, vinul sau mireasa nu a fost îmbrăcată pe placul și pe gustul lor. De data asta, mireasa și invitații au fost perfect mulțumiți. Mai puțin mulțumită a fost mireasa de față.

Ce cadou poate să îți facă o .... din asta care vine cu o pungă. Mai bine nu puneai nimic în pungă. Vii cu un săpun? Mai ai și magazin de haine. Aștept scuze din partea ta, că altfel promit că te dau în vileag. Ia și spală-te tu cu el. N-ai cum! N-ai cum să vii cu săpun și cu trandafiri de plastic. Dacă tu ești o....nu înseamnă că și eu sunt la fel. Eu am cașcaval, știi ce zic? Și nu mă interesează”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram.

