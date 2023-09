Bianca Drăgușanu, alături de Victor Slav, în prima zi de școală a fiicei lor. Sofia a trecut în clasa întâi

Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au reunit de dragul fetei lor și au participat împreună la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Cei doi nu au ratat momentul special din viața micuței Sofia și s-au fotografiat alături de aceasta. Iată imaginea inedită cu cei doi foști soți!

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au pus internauții pe jar după ce s-au afișat împreună, în prima zi de școală a fetiței lor. Deși o apariție neașteptată, se pare că foștii soți au menținut tradiția de anul trecut, și atunci însoțind-o pe cea mică la festivitatea de început de an școlar.

Iar pentru că ziua de azi a fost una specială pentru Sofia, aceasta intrând în clasa întâi, nu aveau cum să lipsească cei care i-au dat viață!

Bianca Drăgușanu și Victor Slav, apariție neașteptată împreună în prima zi de școală a fiicei lor | Foto

Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au pozat ca o familie, împreună cu fiica lor, la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Ceea ce le-a atras atenția imediat internauților a fost faptul că ambii s-au asortat, purtând ținute din denim, dar de culori diferite.

Într-o postare anterioară făcută pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, Bianca Drăgușanu a avut o conversație tare adorabilă cu micuța Sofia.

„Bună dimineața! Noi suntem foarte entuziasmate, pentru că astăzi mergem în clasa întâi!”, a spus blondina în imaginile în care apare alături de fiica sa.

În ce relații au rămas Bianca Drăgușanu și Victor Slav după despărțire

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au ales să divorțeze în anul 2014, după ce cu un înainte făceau nunta. Cu toate acestea, cei doi au decis să își mai acorde o șansă și așa a apărut Sofia în viața lor.

În cele din urmă, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au ales să meargă definitiv pe drumuri separate, preferând să rămână în relații normale de dragul copilului pe care îl au împreună.

Acum, cei doi se implică în egală măsură în tot ceea ce înseamnă creșterea Sofiei.

„Suntem doi oameni maturi, am rămas în limitele unei prietenii, să spun, normale, cu respect. Ne respectăm de dragul copilului, nu știu foarte multe cazuri la noi, din ce am văzut cam toți se luptă pe pensii alimentare, pe bani, își folosesc copiii ca monedă de schimb, ceea ce e foarte dureros. Copilul are cel mai mult de suferit dintr-un divorț. Ne știm foarte bine, știm fiecare ce are de făcut, la noi nu s-a pus problema.”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru playtech.ro.

