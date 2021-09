Brigitte Bardot a împlinit 87 de ani. Cele mai frumoase fotografii cu aceasta din tinerețe și cum au trecut anii peste ea

Brigitte Bardot este fostă actriță, model, cântăreață, dansatoare și o activistă pentru drepturile animalelor. Deși aceasta s-a restras din industria divertismentului în 1973, ea a rămas în istorie ca fiind una dintre figurile emblematice și un sex-simbol al anilor 1950-1960, conform Wikipedia.

Brigitte Bardot a împlinit 87 de ani. Viața personală și cariera

Brigitte Bardot sau Brigitte Anne-Marie Bardot, pe numele complet, s-a născut și a crescut în Paris, Franța. Pe 28 septembrie 2021, ea a împlinit 87 de ani.

A studiat baletul la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Paris, iar la vârsta de doar 15 ani, a reușit o primă performanță: adolescenta apărea pe coperta revistei Elle Franța.

Pasiunea ei pentru actorie a fost descoperită de regizorul, fotograful și jurnalistul Roger Vadim, cu care Brigitte Bardot s-a și căsătorit în 1952 și de care a divorțat cinci ani mai târziu.

În cartea "Brigitte Bardot: The Life, The Legend, The Movies", scrisă de Ginette Vincendeau, actrița ar fi spus despre Roger Vadim: "Mi-a lăsat impresia unui lup: s-a uitat la mine, m-a speriat, m-a sedus, nu mai ştiam unde sunt şi ce e cu mine", conform historia.ro.

În fotografia de mai jos, apar Brigitte Bardot și Roger Vadim, primul ei soț, în ziua nunții.

În același an, în 1952, tânăra și-a făcut marele debut în filmul "Le Trou Normand". Ulterior, datorită puterii ei de seducție, au urmat numeroase roluri în filme precum "La Lumiere d'en Face" (1954), "Helen of Troy" (1955), se arată în acest articol, dar și "Contempt" (Jean-Luc Godard – 1963), "The Truth" (Henri-Georges Clouzot – 1960), "The Night Heaven Fell" (Roger Vadim – 1958).

Totuşi, filmul "Et Dieu... créa la Femme/Şi Dumnezeu... a creat femeia", din 1956, regizat chiar de primul ei soț, Roger Vadim, în care Brigitte Bardot joacă rolul principal, avea să o propulseze în cinematografie. Filmul a avut succes, dar atunci, ea și primul ei soț s-au despărțit, pentru că Bardot s-a îndrăgostit de actorul francez Jean-Louis Trintignant.

Ca o ironie, Brigitte Bardot a declarat că s-a simțit întotdeauna urâtă. Ea a spus într-un interviu pentru Vogues Hommes International, acum nouă ani: "Încercam să fiu cât mai frumoasă cu putință și chiar și așa, mă găseam urâtă. Mi se părea greu să ies afară, să mă expun. Mă gândeam că s-ar putea să nu fiu pe măsura așteptărilor celorlalți. (n.r. Astăzi), la vârsta mea, chiar nu îmi mai pasă. Nu vreau să mai seduc pe nimeni".

Brigitte Bardot a avut o viață palpitantă, cu multe aventuri, dar și multe momente grele. A trecut prin patru căsnicii, cu Roger Vadim, Jacque Charrier, Gunter Sachs și actualul, Bernard d'Ormale, care are 80 de ani. Bardot a trecut totodată și prin patru tentative de suicid, ar fi avut peste o sută de iubiți și iubite, dar și o sarcină pe care nu și-ar dorit-o niciodată, spunând la un moment dat că nu a fost făcută să fie mamă, conform historia.ro. Fiul ei, Nicolas-Jacques Charrier, are în prezent 61 de ani.

Aceeași sursă menționată mai sus a mai scris că Brigitte Bardot era foarte cumpătată, chiar zgârcită, își verifica atent facturile, ura să risipească mâncarea şi, în ciuda faptului că primea foarte mulți bani pentru un film, nu cheltuia niciodată pe lucruri scumpe și îmbrăca haine simple. Nu ar fi recurs niciodată la operaţii estetice.

În 2009, Bardot a venit în România ca să apere drepturile animalelor. În poza de mai jos, este ea, pe una dintre străzile capitalei.

Ea a fost cea care a făcut demersuri și a încercat să îl înduplece pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, să renunţe la ideea uciderii câinilor vagabonzi.

Primele episoade din Asia Express | Drumul Împăraților sunt disponibile pe Antena PLAY! Tot ce vrei e să dai PLAY