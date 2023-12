Brigitte Pastramă s-a întors pentru câteva zile în România, însă, vizita s-a lăsat cu un scandal de proporții la un salon de înfrumusețare din Capitală. Iată ce declarații a făcut soția lui Florin Pastramă!

Brigitte Pastramă, scandal după ce s-a întors din Dubai. Prin ce a trecut vedeta: „Nu-mi pare rău că am plecat din România” | Captură Instagram

Brigitte Pastramă a decis să se mute în Dubai în urmă cu mai multe luni și este foarte fericită cu alegerea sa. Cu toate acestea, vedeta este strâns legată de România, având aici mai multe afaceri, printre care și un loc de joacă pentru copii, pe care a venit să îl pună la punct înainte de sărbători.

Într-un interviu pentru click.ro, Brigitte Pastramă a dezvăluit că, odată cu scurta întoarcere în țară, și-a făcut și o programare la un salon de manichiură din București. Ea a povestit că acolo a trecut printr-un incident extrem de neplăcut, fiind batjocorită și apoi dată afară.

Ce a pățit Brigitte Pastramă la un salon de manichiură: „M-au dat pe ușă afară!”

Brigitte Pastramă a relatat că manichiurista a refuzat să îi facă manichiura nude solicitată, pe motiv că ar fi stat peste program. Potrivit declarațiilor sale, la fața locului s-a iscat un scandal de proporții.

„Eu am ajuns la ora 20, luni seara, la salon, conform programării pe care o aveam. Cu doar o săptămână înainte fusesem la același salon să-mi fac părul, dar pe o altă tură. Găsesc acum o manichiuristă nouă care îmi spune că ea nu poate să-îmi facă manichiura nude pe care o solicitasem, să îmi aleg o altă culoare! Eu nu pot să îmi fac unghii roșii, strident colorate, pentru că eu sunt penticostală, iar la biserica unde merg, aici sau la Dubai, lumea se uită urât la mine!

Plus că eu am problemele cu unghiile, care sunt foarte subțiri, și i-am zis că vreau la fel, ca cele făcute la Dubai, rubber base gel! A refuzat categoric! Managerul nu era acolo și au venit alte patru fete, care stăteau degeaba, mi-au zis: <<Auzi, duduie, ia termină cu circul!>>. E șocant! Adică pe banii mei vă bateți joc de mine?! Au sărit pe mine toate, m-au batjocorit în fel și chip, m-au umilit și m-au dat și pe ușă afară! E incredibil! Eu nu merg la saloane să fac unghii pe gratis, deși în România au luat-o razna prețurile. Aici plătești 80 de euro cu tot cu bacșis pe o manichiură, la Dubai prețurile sunt la jumătate și serviciile nici nu se compară!”,a povestit Brigitte Pastramă, potrivit click.ro.

Brigitte Pastramă: „Am depus plângere la OPC”

Brigitte Pastramă a precizat că a depus plângere la Protecția Consumatorului, adăugând că astfel de episoade o fac să nu regrete faptul că a părăsit România.

„Am depus plângere împotriva lor la OPC. Voi nu ați fi făcut la fel dacă erați în locul meu?! Eu nu știu ce s-a întâmplat cu țara asta. Am lipsit șase luni, din luna august sunt plecată în Emirate și prețurile au luat-o efectiv razna! Nu-mi pare rău sincer că am plecat din România când văd ce se întâmplă!”, a mai spus Brigitte Pastramă pentru click.ro.

„Mâine plec în Maldive! Am stat cinci zile aici, am pus totul în ordine și la locul de joacă. Am mers să amenajez salonul de evenimente pentru Crăciun. Noi, practic, trăim din afacerile pe care le avem în România. M-am întâlnit cu angajații și le-am adus câte un cadou de la Dubai. Nu mă așteptam, însă, să pățesc așa ceva la mine acasă!”, a mai spus Brigitte Pastramă, potrivit sursei citate.