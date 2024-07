Brigitte Pastramă susține că a fost blestemată: „Nu reușeam să evoluez”. Declarațiile cu care soția lui Florin Pastramă a uluit

Brigitte Pastramă susține că a fost blestemată, iar cel care a ajutat-o să rupă ”vraja” a fost un misionar italian. Iată declarațiile cu care soția lui Florin Pastramă a reușit să surprindă!

Invitată în platoul Xtra Night Show de la Antena Stars, Brigitte Pastramă a dezvăluit că i s-a spus că a fost blestemată. Bruneta a trecut prin momente dificile și povestește că nu reușea să vadă lumina de la capătul tunelului. Iată ce a urmat!

Brigitte Pastramă susține că a fost blestemată

Prezentă de curând în platoul XNS, Brigitte Pastramă a vorbit despre cartea scrisă de ea. Pornind de la ideea că în acele pagini a vorbit despre cum blestemul poate deveni o binecuvântare, vedeta a povestit că a fost blestemată.

„Da, consider. (...) În cartea mea scrie cum prima dată în restaurantul pe care îl aveam a venit un misionar și eu l-am întrebat dacă iadul este pe pământ și el s-a uitat ciudat la mine și a zis: <<de ce?>> Pentru că mi-am găsit bărbatul mort în la vârsta de 25 de ani, după două luni și jumătate mi-am pierdut libertatea, pentru că mi-a luat foc restaurantul, pentru că nu văd lumina de la capătul tunelului, pentru că orice fac, muncesc în zadar și nu văd bucuria. Nu văd absolut nimic (...) Eu munceam și dădeam tot ce era mai bun din mine, dar nu reușeam să finalizez. Îmi pierdusem casa și nu reușeam să strâng bani nici măcar pentru o rată. Nu reușeam să evoluez în niciun fel”, a mărturisit Brigitte Pastramă la XNS de la Antena Stars.

Soția lui Florin Pastramă a povestit că cel care a reușit să o scape de blestem a fost un misionar italian.

„Era un misionar italian care mergea în Africa, la copiii care erau bolnavi de rahitism și făceau lucrare de misiune să le ușureze suferința înainte de moarte. Era cu soția lui, familia și copilul (...) S-au rugat și mi-au spus că am un blestem de care pot să scap și dacă vreau să îl primesc pe Iisus în inima mea. Eu, la acel moment, am perceput total ciudat acest lucru, am considerat că Iisus este ca un om și inima mea este mică. Așa am văzut eu atunci, la momentul acela. Am spus <<Da>>, pentru că voiam să mi se schimbe viața. Ei s-au rugat pentru mine și a început, din acel moment, într-adevăr, transformarea. Am primit o cărticică neagră, era Noul Testament”, a mai povestit bruneta în cadrul apariției televizate de la Antena Stars.

Ce sacrificii a făcut Brigitte Pastramă ca să își ia o casă în Dubai

În urmă cu ceva timp, Brigitte Pastramă a vorbit despre sacrificiile pe care a fost nevoită să le facă pentru a achiziționa o casă în Dubai.

„Am vândut un apartament aici și mașina, ca să pot lua casa asta. Și, da, toți banii pe care i-am avut, vreau să-ți spun că i-am băgat aici. Am avut foarte, foarte multe poticniri. Pentru că mie, când am ajuns aici, la trei săptămâni au mi-au fraudat toate cardurile, au încercat niște hackeri să-mi ia banii de pe ele. Deci nu a fost foarte ușor”, a declarat Brigitte Pastramă pentru la Antena Stars, citată de Spynews.