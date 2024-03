Camelia Mitoșeru își pregătește singură locul de veci: „Nu vreau să mă bage în pământ”. Fostul soț i-a lăsat două gropi la cimitir

Camelia Mitoșeru a vorbit cu sinceritate despre faptul că își dorește ca totul să fie pregătit pentru momentul când ea nu va mai fi, astfel încât să nu rămână totul în grija fiului său. Iată ce decizie a luat actrița!

Camelia Mitoșeru a mărturisit, în cadrul unei emisiuni televizate, că a primit două locuri de veci de la fostul ei soț, respectiv tatăl lui Mihai Mitoșeru, și că a început deja pregătirile pentru momentul când nu va mai fi printre noi. Iată ce se întâmplă la cimitirul unde va fi îngropată!

Citește și: Stela Enache și-a pregătit singură locul de veci. Unde și lângă cine își dorește să fie înmormântată solista piesei „Ani de liceu”

Camelia Mitoșeru: „Tatăl lui Mihai mi-a lăsat două gropi la Cimitirul Bellu Catolic”

Fiindu-i lăsate moștenire cele două locuri de veci la Cimitirul Bellu Catolic de către fostul soț, Camelia Mitoșeru a explicat că vrea să facă niște lucrări acolo, dorința ei fiind să își doarmă somnul de veci într-un cavou.

„Cu tatăl lui Mihai m-am măritat a doua oară! Eu l-am îngropat, i-am făcut toate pomenile. Mi-a lăsat două gropi la Cimitirul Bellu Catolic. Încerc să fac niște lucrări acolo. Eu acum abia aștept să fac un fel de cavou, nu vreau să mă bage în pământ. Vreau să fie pregătit tot. Nu mă interesează când o să fie. Fiecare avem o soartă și important este să fim optimiști. Mama mea nu a vrut să își ia groapă.”, a povestit Camelia Mitoșeru, în vârstă de 72 de ani, citată de Revista Viva.

„Mitoșeru niciodată nu avea nici un leu. Tot timpul am știut că are patima asta, a jocurilor de noroc. El în fiecare zi pleca de acasă. Nu-l întrebam. La un moment dat, când Mihai avea șase ani, am zis că vreau să stau singură. Am băgat divorț. M-am măritat a doua oară cu el, dar nu am mai făcut amor cu el. M-am măritat cu cu el să îi iau apartamentul pe care îl pierduse, de la Unirii. A murit cu poza mea pe masă. Eu m-am mutat la el când murise doamna. Am locuit în aceeași casă, dar nu să facem amor. Am luat banii, am cumpărat casa în care stau, i-am luat și lui Mihai apartament, după ani de procese am primit despăgubiri.”, a mai spus Camelia Mitoșeru, citată de sursa menționată mai sus.

Camelia Mitoșeru a mai avut un mariaj și cu solistul Luca, despre care avea să afle că ar fi înșelat-o.

„Am stat singură trei ani și după aceea l-am găsit pe Luca, el l-a iubit pe Mihai. Mihai nu l-a iubit pe el. Eu nici acum nu știu de ce am divorțat de Mitoșeru. Acum regret! Luca cânta foarte frumos la noi în spectacol în deschidere, era colaborator. Îmi făcea curte. Nu știu cum m-am combinat cu el, i-am făcut trei casete, o trupă particulară, am făcut bani. Ne-au dat afară din casa de pe Calea Victoriei, un bloc întreg. Am pierdut două apartamente atunci. Noroc că eu cumpărasem o garsonieră pentru Mihai. Luca era un pic golănaș, l-am facut om. Eu zic că m-a înșelat!”, a mai spus ea, în emisiunea menționată, citată de click.ro.

Citește și: Ion Țiriac și-a cumpărat loc de veci care costă cât un apartament din Capitală. Despre ce sumă uriașă este vorba

Camelia Mitoșeru a suferit o operație pe creier extrem de complicată

Camelia Mitoșeru a suferit o operație complicată pe creier. În urma unor analize amănunțite, medicii i-au găsit o tumoră beningă, localizată la nivelul meningelui cerebral.

„Să știi că eu nici n-am știut că sunt bolnavă, m-am dus la un control de rutină și m-au găsit că eram bolnavă de trei ani. Aveam un meningiom care crescuse pe tot creierul. Îl aveam deja, dar nu avusesem niciodată simptome în afară de niște amețeli ușoare, credeam că e de la tensiune. Norocul meu a fost cu profesorul Ciurea. Era înainte de Crăciun și mi-a zis că trebuie să mă opereze, dar să mai amânăm că este perioada sărbătorilor și m-a programat pe 3 ianuarie.

M-am dus la operație, veselă, am coborât la sala unde mai erau câteva persoane. În ziua operației am intrat la ora trei în sală și am ieșit la ora 11 noaptea. Am intrat râzând și, când m-am trezit, aveam ambii medici de-o parte și de alta. I-am întrebat dacă m-au operat și ei au început să râdă, pentru că un risc al operației este să nu mai poți vorbi sau să îți pierzi memoria.

Eu am fost un caz fericit, am fost optimistă, am știut că nici asta nu o să mă doboare. Toată viața mea am crezut total în soartă și în Dumnezeu.”, declara Camelia Mitoșeru, în urmă cu doi ani, citată de Revista Viva.