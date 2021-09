Cameron Diaz, apariție rară în public după ce s-a retras de la Hollywood. Cum arată la 49 de ani

Cameron Diaz a devenit cunoscută la nivel mondial după ce a apărut alături de Jim Carrey în filmul The Mask.

Au urmat alte proiecte de succes, printre care se numără There's Something About Mary, Charlie's Angels, seria Shrek și Gangs of New York. Ea a primit și patru nominalizări la Globurile de Aur, două dintre ele pentru Being John Malkovich și Vanilla Sky.

Ultimul film al lui Diaz a fost musicalul Annie, lansat în anul 2014. De atunci, Diaz s-a concentrat pe viața sa personală și a devenit mamă.

Cum a fost surprinsă Cameron Diaz la 49 de ani

Vedeta a împlinit 49 de ani pe data de 30 august 2021. Ea a fost surprinsă recent de paparazzi în Melrose Place, West Hollywood, în Statele Unite ale Americii, în timp ce părăsea o clinică de frumusețe.

Ea a optat pentru un look relaxat, cu o rochie neagră de vară, pe care a asortat-o cu o bluză de jeans legată în talie și o jachetă albastră din același material.

Cameron Diaz a accesorizat ținuta cu o geantă de culoare maro și încălțăminte comodă.

Pe plan personal, Diaz s-a căsătorit cu Benji Madden, chitaristul trupei Good Charlotte, în anul 2015. În anul 2019, ei au devenit părinții unei fetițe pe nume Raddix.

Cameron Diaz s-a retras de la Hollywood

De la retragerea sa de la Hollywood, Cameron Diaz a stat departe de lumina reflectoarelor și s-a bucurat de o viață liniștită alături de soț și fetiță.

”E distractiv ca lumea să nu știe ce fac. Timpul meu e doar al meu. Nu vând niciun film și pentru că nu vând nimic, nu trebuie să dau nimic nimănui. Nu mai fac asta. Îmi trăiesc viața,” a declarat Diaz pentru InStyle.

Cameron Diaz a vorbit și despre decizia ei de a se căsători. De-a lungul timpului, ea a avut relații cu numeroși actori și artiști de la Hollywood, printre care se numără Jared Leto, Matt Dillon și Justin Timberlake.

Acum, actrița susține că vrea să se concentreze pe familie, prieteni și căsnicia sa cu Benji Madden: ”Să mă căsătoresc cu el a fost cea mai bună decizie din viața mea.”

”Soțul meu e cel mai bun,” a declarat Diaz. ”E cea mai bună ființă umană și e un partener extraordinar. Nu știu dacă eram pregătită când m-am căsătorit, dar știam că Benji e special. E un om bun. Fără mizerii. E ceva complet nou. Sunt foarte recunoscătoare pentru el. Îmi place să fac lucrurile cum vreau.”

În 2019, Cameron Diaz a vorbit despre decizia ei de a părăsi Hollywood: ”Am devenit faimoasă când aveam 22 de ani, adică acum 25 de ani. A trecut mult timp de atunci.”

”Eu văd lucrurile așa, mi-am dat mai mult de jumătate din viață publicului. Simt că e okay pentru mine să am timp pentru mine acum să reorganizez și să aleg cum vreau să mă întorc,” a continuat Cameron Diaz despre retragerea sa de la Hollywood. ”Dacă mă voi decide să o fac. Nu mi-e dor să joc.”

