Care e motivul pentru care Cătălin Cazacu nu s-a căsătorit niciodată. Ce a dezvăluit despre viața lui amoroasă

Cătălin Cazacu este unul dintre cele mai cunoscute figuri de la noi din țară. Acesta a ieșit mereu în evidență prin aparițiile sale impecabile, felul carismatic, dar și prin relațiile sale amoroase cu femei faimoase.

Printre femeile pe care le-a cucerit de-a lungul timpului se numără Denisa Tănase de la trupa Bambi, Roxana Butnaru și Anna Roman, însă relațiile sale nu au dus niciodată spre o eventuală căsătorie, din acest motiv, sportivul a dezvălui de ce nu a făcut pasul spre altar până acum.

Care e motivul pentru care Cătălin Cazacu nu s-a căsătorit

Cătălin Cazacu a dezvăluit informații neașteptate despre viața sa amorasă și despre burlăcia sa. Întrebat de reporterul Antena Stars dacă este în continuare burlac, sportivul a oferit un răspun amuzant.

"Dacă mă ajută Dumnezeu, mai rămân așa o perioadă. Glumesc! Nu e după mine, când vrea Dumnezeu o să se întâmple. Eu am luat dorința, am pus în Univers, iar de aici încolo aștept. Am și răbdare pe tema asta, adică nu mă grăbesc.", a spus sportivul pentru Antena Stars, vizibil încântat de acest gând.

De asemenea, glumele savuroase nu au lipsit din peisaj, Cătălin Cazacu a ținut neapărat să afle dacă cea care îi ia interviul este căsătorită, iar inelul de pe deget i-a cam dat de gândit.

"Ăsta nu e inel de logodnă. Stai un pic, dar de unde vin eu inelul care are o piatră așa de mare e de logodnă.", a spus el.

Întrebat dacă a cumpărat vreodată un inel unei femei, Cătălin Cazacu a avut un răspuns clar și direct: "Am cumpărat mai multe. (...) Fiecare inel pe care l-am dăruit în acele momente a însemnat totul pentru mine atunci, doar că nu am reușit să ajung până acum în fața altarului, pentru că mi-am jurat ca acest lucru să fie o sigură dată. Așa că încerc să o întârzii cât mai mult, ca să rămână cât mai puțin"

Mai mult decât atât, sportivul a dezvăluit un detaliu important din viața lui amoroasă. Acesta a mărturisit că este pentru moment nu există nicio femeie în viața lui: "Sunt sigur că ce e al meu e pus deoparte. (...) Nu e nimeni acasă, iar când va fi acasă o să se vadă chestia asta și pe mine."

În ceea ce privește planurile sale de viitor, Cătălin Cazacu a dezvăluit că se pregătește să devină din nou Campion la motociclism și că are este implicat în două proiecte importante. De asemenea, sportivul împlinește 30 de ani de când a ales să se îndrepte spre pasiunea lui de o viață, sportul.

