Care e secretul Anamariei Prodan pentru silueta de invidiat. Ce face ca să arate așa bine: „În fiecare dimineață...”

Anamaria Prodan a dezvăluit cum a reușit să slăbească mai multe kilograme într-un timp scurt. Iată care e secretul ei!

Anamaria Prodan nu se neglijează deloc, după separarea de Laurențiu Reghecampf. Impresara are extrem de multă grijă de imaginea ei și a depus eforturi mari pentru a ajunge la silueta pe care o are în prezent, cu toate că a trecut prin mai multe sarcini.

Recent, ea a dezvăluit că a apelat la ajutor specializat care să îi faciliteze procesul de slăbire.

Anamaria Prodan, secretul siluetei de invidiat: „Toată lumea ar trebui să facă chestia asta”

Cu toate că are 50 de ani, impresara nu o arată deloc, însă asta pentru că are mare grijă de fizicul ei.

Într-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, impresara a recunoscut că a plătit o firmă care se ocupă de alimentația ei zilnică. Astfel, are mâncarea cântărită și o poate lua oriunde cu ea, în caserole.

„Am meniul, în fiecare dimineață îl găsesc acasă, la prima oră, îmi iau caserola la mine și mănânc exact, cântărit, tot ce am voie. Meniul constă în de toate, mănânc carne, mănânc orez, deci orice. Am făcut o listă cu ce alimente îmi plac, ei mi le cântăresc și în fiecare zi mănânc o anumită cantitate.”, a mărturisit Anamaria Prodat, citată de Spynews.

Anamaria Prodan consideră că a procedat foarte bine așa, deoarece pierdea timp și bani dacă stătea să își facă singură de mâncare.

„Eu am făcut contract cu ei și plătesc pe lună o anumită sumă. Nu e un capăt de țară! Cred că dacă îmi cumpăram mâncarea, găteam, făceam, lumină, curent, plăteam mai mult. Sunt de o lună la ei! Am mers la nutriționist, mi-am făcut analizele frumos, să se vadă, să vadă un medic. Toată lumea ar trebui să facă chestia asta.”, a mai adăugat ea, citată de sursa menționată mai sus.

Câte kilograme a slăbit Anamaria Prodan: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu”

Anamaria Prodan a dezvăluit că a slăbit foarte multe kilograme și a ajuns la silueta pe care o avea înainte de căsătorie, motiv pentru care se declară extrem de încântată.

„Am slăbit foarte mult, am acum 56 de kilograme. Sunt foarte mândră de mine. Aveam vreo 60 și ceva. Acum sunt ok, e bine așa, slabă. M-am consumat, dar bine că a trecut acum! Mi-am dorit sa ajung la numărul de kilograme pe care-l aveam înainte de căsătorie, 55-56. Am ajuns. Mă simt perfect. Arăt perfect. Sunt fericită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce trăiesc zilnic.”, declara Anamaria Prodan, citată de o publicație mondenă.

