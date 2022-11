Care e secretul din spatele numelui de scenă a lui Johny Romano. Întâlnirea dintre el și Conntect-R i-a schimbat viața

Johny Romano a vorbit, într-un interviu exclusiv acordat revistei Viva, despre cum i-a ales Connect-R numele de scenă, dar și despre cum s-au cunoscut. Tânărul, care a ajuns faimos peste noapte, consideră că întâlnirea cu colegul de breaslă a fost una providențială.

Care e numele real al lui Johny Romano și de unde i-a venit inspirația pentru numele de scenă: „Nu-i venea să creadă”

Întrebat despre numele său real, Johny Romano a ținut să precizeze că niciodată nu a fost strigat după numele din buletin. În schimb, el a spus că, la botez, a primit un alt nume, deoarece la el în familie există o tradiție de a da nume diferite în buletin și la botez. Cu toate acestea, familia lui îl striga Johny:

„Numele meu din buletin este Dragomir Dorin Florin, însă niciodată nu am fost strigat Dorin sau Florin. Poate doar la şcoală să-mi mai fi spus vreodată profesorii Dragomir. Numele meu de botez a fost Ionuţ, căci la noi există această tradiţie, de a se da un nume de botez care nu e trecut în buletin. Ce-i drept, nici Ionuţ nu am prea fost strigat, căci de când îmi amintesc eu, de la 2-3 ani, ai mei m-au strigat Johny.”, a mărturisit Johny Romano.

„Numele de scenă mi l-am primit la studio, chiar de la Nenicu (n. red. Connect-R), căruia nu îi venea să creadă când îi spuneam despre familia mea. I-am spus: <<Nenicule, adevărat că sunt roman, şi atunci mi-a zis prima oară Johny Romano.>>”.

Întrebat despre cum l-a schimbat celebritatea, care a explodat odată cu piesa „Na Janau”, Johny Romano a recunoscut că nu simte vreo schimbare în viața sa. De asemenea, el a mărturisit că, încă de când era mic, obișnuia să atragă atenția în cercurile de oameni în care se învârtea:

„Neaşteptat pentru oricine, aş zice eu. Îmi imaginez că a fost neaşteptat chiar şi pentru Nenicu sau pentru managementul nostru. Nu pot să zic că m-a afectat foarte tare faptul că lumea a început să mă recunoască. Eu dintotdeauna, în cercurile mele mici, eram cunoscut, când mergeam undeva, atrăgeam atenţia oamenilor. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că nu mă afectează în niciun fel faptul că mă ştiu mai mulţi oameni, eu încă sunt eu, acelaşi Johny, şi nu o să mă schimb prea curând.”, a spus Johny Romano, citat de Viva.

Ce a spus Johny Romano despre Connect-R și despre felul în care întâlnirea cu el i-a schimbat viața: „Am simțit că Universul s-a apropiat de mine rău de tot”

Johny Romano a fost întrebat și despre întâlnirea dintre el și Connect-R. În momentul în care cântărețul i-a dat mesaj pe rețelele de socializare, el a simțit că este vorba de un destin de îndeplinit la mijloc:

„Încă din prima clipă, de când mi-a scris el pe Instagram, am simţit că a fost ceva aşa… că se întâmplă ceva, că Universul s-a apropiat de mine rău de tot. Mai era cineva cu mine atunci când am citit mesajul şi îmi amintesc şi acum ce i-am spus: <<Există un plan în desfăşurare pe care eu nu îl văd acum!>>. Am vorbit, am stabilit să vin la el la studio. Doamne, ce emoţii… nu vă puteţi închipui! Când m-am apropiat de uşă, simţeam că îmi fuge pământul de sub picioare, îmi auzeam bătăile inimii ca nişte bătăi de tobe. Ştiam că şi el e om, dar mă gândeam în sinea mea… Nu ştiam cum mă va percepe. Îmi era teamă să nu îmi fie prea ruşine încât să nu pot să cânt… Și când mi-am dat seama ce fel de om am găsit acolo, căci din prima l-am simţit aşa, cu căldură, m-am liniştit.”, a mărturisit, cu emoție, Johny Romano.

„M-a descusut un pic, m-a întrebat de freestyle-ul pe care îl ascultase, s-a uitat la mine un pic sceptic când a aflat povestea lui… Simţeam că parcă se gândeşte <<e ceva pe dos, mă minte!>>. Am avut şi ghinion, pentru că trebuia să îmi pună un instrumental şi să îi fac o demonstraţie, pe loc, dar nu mergea netul chiar în clipa aia.”

Cum a decurs prima întâlnire dintre Johny Romano și Connect-R, la studio: „Așa a început legătura noastră”

Johny Romano și Connect-R s-au „conectat” de la primul sunet. Connect-R s-a declarat uimit și cucerit de vocea lui Johny Romano, precum mărturisește acesta în interviul exclusiv:

„Şi cât am mai stat noi de poveşti, el s-a aşezat la clapa pe care o avea în studio şi a început să cânte, pentru el. Iar în momentul acela am început să cânt cu el, peste ce cânta el la clape. Eu nu aveam cum să fi auzit dinainte, nu ştiam ce urmează să cânte, nici el ce urmează să cânt eu, dar culmea, s-a auzit frumos, ne-a făcut atenţi pe amândoi. După un minut, s-a întors spre mine şi mi-a spus: <<Aha, deci mai şi cânţi!>>, pentru că el auzise ceva rapp, cu puţină voce, dar nu auzise cum cântam.”

„Între timp, s-a rezolvat şi problema cu netul, a pus un proiect şi m-a întrebat direct: <<Ce ai da pe asta?>>. Se vedea că am 100 de miliarde de emoţii, pentru că aşa sunt eu, nu pot să îmi ascund emoţiile şi nici nu vreau să fac asta. I-a plăcut ce a auzit, deja începuserăm să glumim… În capul meu asta era singura grijă, să se liniştească el, ca să mă pot linişti şi eu. M-a întrebat de toate, de gagici, de cântări, doar că eu nu mai cântasem nicăieri, doar la mine acasă. Din vorbă în vorbă, mi-a pus un beat de rap belea şi am început să dau pe el. Ăla a fost momentul în care s-a ridicat al meu, a început să ţipe, să mă filmeze, zicea doar <<wow, wow!>>, iar eu nu mai ştiam ce să zic. Acum, fie vorba între noi, chiar a fost bun, îl avem postat şi eu, şi el.”

„De acolo, s-a liniştit complet, s-a văzut în ochii lui. Mi-a zis: <<Eşti puţin haotic, nerafinat – şi încă sunt, recunosc – dar nu eşti contrafăcut!>>, exact aşa mi-a spus. Aşa a început legătura noastră. Nu am putut deloc să îi spun Relu, aşa cum s-a prezentat el, mi se părea o lipsă de respect extraordinară, aşa că i-am cerut voie să îi zic Nenicule, şi aşa a rămas. La finalul zilei, pentru că era trecut de opt şi ajunsesem înainte de prânz la el, i-am spus: <<Nenicule, eu am uitat să îţi zic ceva. Eu mai cânt şi de astelalte, muzică lăutărească….>> Nu îi venea să creadă că le am şi pe astea la îndemână, aşa că i-am cântat câteva şi din alea grele, de răcoreală. Nu îi venea să creadă. Cam aşa a fost prima noastră întâlnire.” a mărturisit Johny Romano, citat de Viva.

