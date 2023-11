Care este numele real al lui Adrian Minune! Numele de scenă nu are nicio legătură cu ce este în buletin

Nume real Adrian Minune. Artistul Adrian Minune este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de la noi din țară, un nume de referință în lumea maneliștilor, apreciat nu doar la nivel național, ci și internațional. Cu toate că îl știu milioane de oameni, un detaliu inedit despre numele său a ieșit la suprafață abia acum. Cum îl cheamă în buletin, de fapt, pe cel arhicunoscut drept Adrian Minune.

Adrian Minune este un manelist cu „ștate vechi”, care a devenit încă de la primele aparițiile un fenomen și continuă să fie în rândul tuturor generațiilor. Un moment care a validat notorietate a artistului la nivel mare, a fost atunci când Salvatore Ganacci, un DJ extrem de cunoscut, a pus la festivalul Untold melodia manelistului “Așa sunt zilele mele”.

Mai mult decât atât, fiica sa cea mare, Karmen Minune, a spus că la o altă ediție, a a fost sunată de către cineva din organizare care i-a spus că artistul care a bucurat festivalierii cu un an în urmă, vrea să urce pe scenă cu tatăl său, Adrian Minune. Manelistul nu a putut însă pentru că avea deja cântări programate și le-a onorat. Atât de cunoscut și de iubit, însă puțini știu care este numele real al artistului îndrăgit de o Românie întreagă și numai.

Care este numele real al lui Adrian Minune

Dezvăluirile despre numele real al manelistului Adrian Minune au venit în contextul unei discuții legate de faptul că artista are un cu totul alt nume în buletin, nicidecum Karmen Minune. Fiica marelui artist din România poartă numele de Silvia Claudia Simionescu, însă după căsătorie a devenit Caplescu.

Ei bine, ea a dezvăluit că numele de Carmen este, de fapt, numele care i s-a pus la botez, darc are nu apare în buletin. Nici pe tatăl său celebru nu îl cheamă așa cum i se zice în lumea artistică.

„În fața lui Dumnezeu mă cheamă Carmen și tata are un nume. Șoc! Îl cheamă George. Da! George Simionescu”, a declarat fiica lui Adrian Minune într-un podcast. „Nu mă deranjează faptul că mi se mai spune câteodată Karmen Minune, deoarece port acest nume cu mândrie. Este numele tatălui meu, primit de la străbunica lui, pentru că toți oamenii din jurul lui, când era mic, îi spuneau <<copilul minune>>. Cânta de foarte mic și toată lumea, când îl vedea, îi spunea copilul minune, așa a apărut Adrian Copilul Minune. Karmen Minune pentru mine nu este un nume care să mă deranjeze, însă, cu timpul, cred că am reușit cumva să am o identitate a mea și să devin doar Karmen”, a mai spus fiica manelistului.

