Cât a valorat inelul de logodnă pe care Dinu Maxer i l-a oferit Magdalenei Chihaia. Ce sumă a scos din buzunar de dragul brunetei

Dinu Maxer a făcut pasul cel mare în relația cu Magdalena Chihaia. Deși sunt împreună doar de câteva luni, artistul nu a mai stat pe gânduri și a cerut-o de soție. Iată cât a valorat inelul de logodnă.

După despărțirea de Deea Maxer, Dinu Maxer și-a găsit fericirea în brațele unei alte femei. Magdalena Chihaia este cea care a reușit să-l cucerească pe artist cu frumusețea sa deosebită și felul carismatic.

În urmă cu doar câteva zile, cântărețul a decis să îi facă o surpriză de neuitat partenerei sale chiar în Veneția. Dinu Maxer i-a oferit inelul de logodnă, chiar în timpul unei plimbări romantice cu gondola.

Cel care a făcut marele anunț a fost chiar artistul. Acesta a publicat un videoclip înduioșător pe contul de Instagram în care Magdalena Chihaia îi dă un hotărât și sincer „DA”. Postarea lui a generat o mulțime de like-uri și de reacții frumoase din partea fanilor.

De asemenea, Dinu Maxer a avut grijă să aleagă un inel spectaculos pentru partenera lui. Se pare că artistul a scos o sumă importantă de bani din buzunar pentru a-și impresiona iubita. Magdalena Chihaia a fost luată prin surprindere de gestul iubitul său, dar și de bijuteria superbă.

Cât a costat inelul de logodnă pe care Dinu Maxer l-a cumpărat pentru viitoarea lui soție, Magdalena Chihaia

Dinu Maxer nu a mai ținut cont de bani când a venit vorba despre cea mai importantă femeie din viața lui. Se pare că acesta a plătit aproximativ 12.000 de euro pentru un inel din aur alb cu diamant.

Mai mult, cererea în căsătorie a avut loc de față cu părinții Magdalenei Chihaia. Cântărețul a vorbit în detaliu despre cum au decurs toate pregătirile pentru momentul mult așteptat din Veneția.

„Deși erau și părinții meu cu noi în barcă, din momentul în care Dinu mi-a pus întrebarea noi nu am mai văzut pe nimeni în fața ochilor. Așa emoții aveam amândoi!”, a spus logodnica artistului în cadrul unei emisiunii TV, potrivit click.ro.

„Am fost alături de părinții Magdei, care erau de o săptămână acolo, împreună cu vărul ei din Germania, un violonist de excepție. De fapt, ei au fost cei care ne-au invitat acolo, nu veniți și voi câteva zile, eu am zis stai să văd care este programul. Și uite așa am reîntregit familia acolo.

Am petrecut două zile la Bologna, înainte de Veneția. Pentru mine a fost pentru prima oară când am mers la Veneția, Magda a fost deja de vreo trei-patru ori, și la carnaval. Eu am complotat cu mama Magdei, care știa tot ce am de gând să fac. A fost doar în doi complotul. Am întrebat-o care e locul perfect pentru cerere, a zis Veneția, în gondolă.

Ne-am urcat cu toții în gondolă, împreună cu părinții Magdei. Era gata să nu fie așa, din cauza problemelor de sănătate și a căldurii. Eu vroiam să am spectatori, să fie momentul împărtășit. Și la sfârșitul circuitului, care a durat vreo 45 de minute, i-am pus marea întrebare, pe care am gândit-o două zile”, a mai dezvăluit Dinu Maxer despre cererea în căsătorie, conform sursei citate mai sus.