Cât cere Dana Roba pentru un pensat. Este una dinte cei mai căutate make-up artiste din România

Dana Roba a făcut publice prețurile pe care le practică în salonul său de înfumusețare. Cât cere make-up artista pentru un pensat sau stilizarea sprâncenelor.

După ce a trecut prin clipe de coșmar cu fostul soț, Dana Roba a reușit să se pună rapid pe picioare. Ea și-a reluat activitatea imediat ce a ieșit din spital pentru a se întreține pe ea și cele două fiice.

Ce prețuri practică Dana Roba la salonul ei de înfrumusețare. Cât cere pentru un pensat

Dana Roba este una dintre cele mai apreciate make-up artiste din România. Deși aceasta își desfășoară activitatea în Timișoara, de-a lungul tipului vedete din toată țara au apelat la serviciile ei.

Aceasta a devenit cunoscută și datorită live-urilor pe care le făcea în mediul online și în care le oferea sfaturi urmărtorilor săi, înainte de a fi atacată de fostul partener. Deși a trecut prin clipe de coșmar, ea și-a reluat activitatea la doar șapte săptămâni și își duce mai departe afacerea.

Recent, aceasta a publicat și prețurile seriviilor de înfrumusețare pe care le pune la dispoziția clientelor ce-i trec pragul. Astfel, un machiaj pentru mirese realizat de Dana Roba costă 400 de lei, iar dacă acestea vor să se și coafeze, suma ajunge la 700 de lei, transmite cancan.ro.

De asemenea, cei care vor să se lase pe mâna Danei Roba pentru a-și stiliza sprâncenele trebuie să scoată din buzunar 150 lei.

Internauții însă, au criticat-o pe aceasta pentru prețurile pe care le pratică în salonul său de înfrumusețare. Mulți au acuzat-o pe Dana Roba că profită de notoritetatea obținută pentru a ridica prețurile.

Extrem de deranjată, aceasta le-a oferit și replică celor care au adăugat comentarii negative.

„Nu înțeleg de unde atâta hate? Vreau să văd una din voi, dacă ați fi fost în comă 48h, să vă întoarceți la munca după 7 săptămâni…Nu vă este rusine? Cine își cumpără haine de la Zara nu înseamnă că Gucci sunt urâte… fiecare intră în magazinul unde îi permite bugetul. Am pus acest preț tocmai că îmi selectez clientela. Eu nu am nevoie de cantitate, am nevoie de calitate! Sper că sunt destul înțeleasă. Vă mulțumesc!”, a scris Dana Roba în mediul online, potrivit fanatik.ro.

