Cât de mult a suferit Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu. Ce declarații triste a făcut acesta

Designerul de modă Alexandru Ciucu a împărtășit recent câteva detalii dureroase despre perioada sa post-divorț de Alina Sorescu, dezvăluind că momentul separării a avut un impact profund asupra sănătății sale emoționale și fizice.

Într-un interviu emoționant acordat pentru viva.ro, Alexandru Ciucu a dezvăluit că a avut o perioadă extrem de dificilă după ce a aflat de intențiile fostei sale soții de a divorța.

"Acum doi ani am slăbit foarte mult, pentru că m-a marcat perioada aia. Am avut cred că două luni în care nu am pus aproape nimic în gură. A fost foarte traumatizant", a mărturisit designerul.

Această perioadă de suferință intensă a fost resimțită profund de Alexandru Ciucu, demonstrând impactul emoțional puternic al divorțului asupra vieții sale cotidiene și a sănătății sale generale. Chiar și acum, el încearcă să găsească confort și vindecare în relația sa cu fiicele sale, încercând să le ofere cât mai multe amintiri de neuitat și momente speciale.

În ciuda traumei trăite, Alexandru Ciucu a reușit să revină în lumina publică și să participe la evenimente importante, cum a fost cel ude a oferit interviul, unde a vorbit deschis despre experiențele sale din ultima perioadă. Într-adevăr, imaginea sa mai subțire de acum reflectă și eforturile sale de a se redescoperi și de a depăși momentele dificile prin care a trecut.

Motivul pentru care Alexandru Ciucu nu renunță la verighetă

Chiar dacă au trecut trei ani de când s-a separat de mama fiicelor sale, Alexandru Ciucu nu renunță la verighetă și nu intenționează să topească bijuteria așa cum procedează mulți după divorț.

Într-un interviu pentru Antena Stars, creatorul de modă a dezvăluit ce a făcut cu bijuteria de la nunta cu Alina Sorescu.

„Am declarat că o păstrez așa cum păstrez toate lucrurile, toate bijuteriile de familie”, a spus fostul partener de viață al Alinei Sorescu pentru sursa citată.

Cei doi nu s-au pus nici acum de acord în privința programului fiicelor. Ambii doresc la fel de mult să petreacă momente cu cele două fetițe, Raisa și Carolina, iar de aici inevitabil apar discuții între foștii parteneri.

„Raisa este extraordinar de cinstită, încă este la vârsta în care poate spune exact ceea ce gândește. (...) Este un copil foarte bun, are FB pe linie la toate materiile, este extrem de sârguincioasă (...) Copiii trebuie să aibă și mamă și tată în egală măsură, preferabil stând împreună, dar, dacă la un moment dat, lucrul acesta nu se mai poate, iei răul cel mai mic. Măcar ei să aibă contact și interacțiune cu ambii părinți în egală măsură, iar părinții să se sprijine unii pe ceilalți, când copiii nu sunt la el”, a mai declarat Alexandru Ciucu pentru sursa citată.