Câte proprietăți deține Florin Călinescu. Omul de televiziune s-a „dat de gol”: „Am mai multe case”

Florin Călinescu a bifat recent un interviu, în cadrul căruia a oferit și câteva declarații despre averea personală. Îndrăgitul om de televiziune s-a retras de ceva vreme de pe micile ecrane, trăindu-și viața liniștit, la țară, acolo unde are o moșie.

Ce face Florin Călinescu după ce s-a retras din televiziune

Fostul prezentator TV a ales să se mute în casa părintească din județul Argeș, însă nu a renunțat definitiv nici la traiul din Capitală. De curând, Florin Călineascu a dezvăluit în ce măsură i s-a schimbat viața după ce a renunțat la televiziune.

Florin Călinescu, în vârstă de 66 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV și actori autohtoni. După o carieră de ani de zile, Călinescu a decis să ia o pauză de la meseria care l-a consacrat și să dea viața de oraș pe cea de țară, acolo unde are parte de toată liniștea pe care și-o dorește. Mutarea nu este însă una definitivă, astfel că actorul mai face și naveta.

Florin Călinescu a recunoscut că deține mai multe proprietăți

Actorul a dezvăluit cum decurge în prezent o zi obișnuită din viața sa, vorbind totodată și despre proprietățile pe care le deține. Acesta are mai multe case, chiar și în străinătate.

„Nu m-am mutat definitiv la țară. Am o tactică, mi-am făcut niște locuri în care când mă plictisesc de condus mașina să mă opresc să stau câte o săptămână, am mai multe case în mai multe locuri, dar nu le popularizez. Am și la mare, dar nu la noi, dar și la munte. Peste tot...”, a declarat Florin Calinescu pentru cancan.ro.

Actorul deține o gospodărie mare la Argeș, cu multe animale. Casa lui Florin Călinescu este situată la marginea unei păduri din Babana, satul natal al tatălui său. Când Florin Călinescu este plecat, fratele său, care stă chiar peste drum, are grijă de casa părintească.

Florin Călinescu, despre reîntoarcerea în televiziune: „O să fac un show în care o să mor în direct”

Întrebat dacă va mai avea proiecte în televiziune în viitor, Florin Călinescu a explicat că nu știe dacă va mai reveni pe micile ecrane.

„Lumea mă cunoaște în general, se știe că ce spun așa e. Iar dacă eu am spus că nu mă interesează (televiziunea n.r). Nu cred că se mai gândește cineva să mă invite. Nici măcar ca invitat nu mai am chef să mă duc. Nu mai am răbdare să fac parte din niște structuri hotărâte de alții.

E posibil să mi fac propria televiziune. Dar nu știu dacă e cazul, văd că pe internet se uită mai multă lume.Când voi simți că se apropie sârșitul, o să fac un show în care să mor în direct”, a mai spus Florin Călinescu, pentru sursa citată, în stilul său caracteristic.

