Ce afacere și-a deschis Natalia Mateuț alături de sora ei mai mică. Cum se înțeleg cele două: „Ne sfătuim în permanență”

Natația Mateuț are o relație foarte specială cu sora ei mai mică. De asemenea, cele două și-au deschis și o afacere împreună destul de profitabilă.

Natalia Mateuț apare des pe micile ecrane ale telespectatorilor, însă puțin sunt cei care știu faptul că prezentatoarea TV are și o soră mai mică. Alexandra Mateuț este destul de discretă în ceea ce privește viața personală, preferând să stea cât mai departe de luminile reflectoarelor.

Mai mult, și vedeta de televiziune este rezervată când vine vorba familie și situația amoroasă, însă nu ezită să vorbească despre evenimentele speciale care au loc pentru ea. De curând, Natalia Mateuț a făcut o serie de confesiuni neașteptate despre relația pe care o are cu sora ei.

În plus, prezentatoarea TV a mai evidențiat faptul că și-a deschis o afacere profitabilă alături de Alexandra Matețut. Cele două au pus bazele unei business cu mare potențial în viitorul apropiat. Iată despre ce este vorba.

Natalia Mateuț și sora ei s-au lansat în lumea afacerilor. Ce și-au deschis cele două

Pe lângă banii din televiziune, Natalia Mateuț își ma câștigă veniturile și din afacerea cu haine pe care o are alături de sora ei. Alexandra Mateuț și prezentatoarea TV au propriul brand cu kimono-uri.

„Noi ne-am lansat împreună un brand de kimono-uri. Merge bine afacerea, suntem la început, trebuie sa promovăm foarte bine brand-ul. Este un brand aflat la început, l-am început acum două luni, dar promite multe. Momentan ne axăm pe shopping-ul online, vrem să vindem în afara României, în special în Europa, momentan.

În zonele unde e cald, e soare, e mare, e vară mai mult decât în România, unde e cald doar două luni pe an. Oricum, nu spunem nu să deschidem pe viitor un magazin fizic.”, a povestit Natalia Mateuț, potrivit playtech.ro.

Ce relație au Natalia Mateuț și sora ei mai mică, Alexandra Mateuț

Natalia Mateuț are o relație foarte specială cu sora ei mai mică. Cele două se înțeleg foarte bine, își dau sfaturi și sunt destul de apropiate.

„Țin să spun că, în general, aparițiile cu sora mea sunt rare. Nu prea îi place ei să apară, dar acum am convins-o. (…) Relația noastră este foarte apropiată. Vorbim cam nonstop la telefon, mesaje, ne sfătuim în absolut orice. Zici că este copilul meu. Este o diferență de 4 ani între noi. De ceva timp nu se mai simte diferența și e frumos că suntem mereu împreună.

Petrecând atât de mult timp împreună, asta nu poate decât să ne apropie și ne sfătuim în permanență. Ne și certăm uneori, dar ne împăcăm repede, nu se pune. Să știi că, de cele mai multe ori, poate chiar ea mă sfătuiește.

Diferența de vârstă nu se mai resimte atât de tare, nu o mai consider sora cea mică, care are nevoie de sfaturi, acum o consider cea mai bună prietenă a mea.”, a mai povestit Natalia Mateuț, conform sursei citate mai sus.