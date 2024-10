Ce anunț a făcut Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh. Postarea cu care și-a luat prin surprindere fanii

Alexia Eram a făcut un anunț important pe rețelele sociale, la scurt timp de la despărțirea de Mario Fresh. Tânăra le-a dat o veste mare fanilor săi. Iată despre ce este vorba.

După ce s-a speculat că nu mai este într-o relație cu Alexia Eram, Mario Fresh s-a decis să lămurească situația. În urmă cu puțin timp, artistul a confirmat despărțirea de fosta concurentă de la America Express.

Tânărul cântăreț a scos la iveală faptul că separarea a avut loc de comun acord, rămânând prieteni. În urma unei discuții, aceștia au hotărât că este cel mai bine pentru amândoi să meargă pe drumuri separate, după 8 ani de relație.

La scurt timp de la despărțirea de Mario Fresh, Alexia Eram a părăsit România pentru a-și duce până la final un proiect pe care și-l dorea de mult timp. De altfel, artistul a rămas în București unde s-a concentrat asupra carierei muzicale.

Citește și: Cum arătau Alexia Eram și Mario Fresh la începutul relației. Fosta concurentă de la America Express a publicat prima poză cu ei

Articolul continuă după reclamă

În ultima perioadă, și fosta concurentă de la America Express a acordat mai multă atenție carierei sale. Se pare că aceasta a lăsat deoparte viața amoroasă pentru a-și lansat propriul brand. Vestea a fost dată chiar de tânără pe rețelele sociale.

Ce anunț a făcut Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh

Despărțirea de Mario Fresh a făcut-o pe Alexia Eram să privească în amănunt la planurile de viitor. Recent, fosta concurentă de la America Express și-a anunțat fanii că și-a deschis propria afacere: un site online de haine.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie sa le port.



Acum a venit “momentul” și sunt extraordinar de fericită că după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!



Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi!

Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT”, a scris artista pe pagina oficială a brand-ului său.

Cât costă un hanorac pe site-ul Alexiei Eram

Alexia Eram a investit foarte mult timp în noul său business. Aceasta s-a gândit în amănunt la toate detaliile pentru hainele pe care le oferă spre achiziție. Așadar, un hanorac al brand-ului Margot, lansat de fosta concurentă de la America Express, costă în jur de 600 de lei, în timp ce un tricou poate fi cumpărat la prețul de 284 de lei.

Citește și: Ipostaza sexy în care s-a pozat Alexia Eram, în costum de baie. Reacția fanilor când au văzut-o cu formele la vedere

Printre produsele pe care clienții le găsesc pe site-ul tinerei se numără pantaloni (lungi și scurți), dar și șepci. Obiectele vestimentare se găsesc în trei culori, iar design-ul este unul simplu.