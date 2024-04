Mitică Dragomir l-a dat de gol pe patronul de la Taverna Racilor. Iată ce a spus fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal despre sumele care intră în conturile lui Paul Nicolau!

Ce avere are Paul Nicolau, zis Pescobar. Suma impresionantă pe care o câștigă patronul de la Taverna Racilor într-o singură zi | Captură Instagram

Pescobar este unul dintre patronii HoReCa de renume din România. Omul de afaceri și-a construit un brand de succes datorită reclamelor pe care le face pe rețelele de socializare. Fiecare restaurant pe care îl deține are o pagină de Instagram cu zeci de mii de urmăritori.

În acest fel, Paul Nicolau a reușit să atragă atenția, de afacerea lui auzind inclusiv persoane care nu locuiesc în România. Recent, Mitică Dragomir a vorbit despre sumele pe care patronul de la Taverna Racilor le face într-o singură zi. Iată ce a declarat!

Câți bani face Pescobar într-o singură zi: „Avere a început să facă acum”

Se pare că restaurantele pe care Paul Nicolau le deține îi aduc foarte mulți bani în cont. Cel care l-a dat de gol pe patronul de la Taverna Racilor a fost Mitică Dragomir. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit că Pescobar are o avere de 25 de milioane de euro.

„E cel mai tare pe lichidități. Din HoReCa nu-l bate nimeni. Are profit de 100.000 de euro pe zi, care îi rămân… Clujul, Timișoara, Craiova, Snagovul. Face 100.000 de euro pe zi, nu pe lună, câștig. Anul ăsta face peste 25 de milioane de euro. Tu m-ai întrebat de avere, avere a început să facă acum. Nu-l iubește nimeni, din cauza succesului. Dacă ai succes, toată lumea vrea să-ți pună piedici. Asta e România!”, a declarat Mitică Dragomir, citat de Cancan.

Mitică Dragomir: „Crezi că mi-ar fi frică să zic că sunt în spatele lui?”

Au existat, la un moment dat, anumite zvonuri potrivit cărora Mitică Dragomir ar fi omul din spatele lui Pescobar, însă acesta a negat o astfel de legătură.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat că, în urmă cu zece ani, Paul Nicolau a închiriat de la el două restaurante pe vapor și că îi plătește lunar o anumită sumă de bani.

„Dacă mint, să îmi stea inima! Pescobar a cumpărat de la mine restaurantul din spatele Telefoanelor și cele două vapoare le-a cumpărat, iar afacerea a închiriat-o. Mi-a dat toți banii, nu are nicio datorie. La cele două restaurante pe vapor – eu am trei vapoare cumpărate la licitație - plătește în rate. Iar ceea ce am închiriat de la Parcuri, iau chirie și le plătesc 40% din ce iau de la Pescobar. El plătește chirie, de aproape zece ani este chiriașul meu.

Crezi că mi-ar fi frică sau rușine de cineva să zic că sunt în spatele lui? Am fost un prost, trebuia să mă asociez cu el, nu să vând. Acum îmi pare rău! Nu trebuia să vând vapoarele și să închiriez pontoanele. Trebuia să spun să facem 50% – 50%. Eu am avut cele mai frumoase restaurante de aici din țară și nu a mers niciunul. Restaurantele sunt 100% ale lui Pescobar. Are, totuși, o datorie, a luat în rate vapoarele.”, a mai spus Mitică Dragomir, potrivit sursei citate mai sus.