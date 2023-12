Ce condiții trebuie să întrunească noua parteneră a lui Cătălin Bordea. Comediantul a spus ce calități își dorește de la o iubită

Cătălin Bordea a mărutisit că a suferit mult în urma divorțului de Livia, însă datorită prietenilor care l-au sprijinit a reușit să treacă peste perioada dificilă. De la o posibilă parteneră juratul iUmor are câteva așteptări importante.

Întrebat ce condiții ar trebui să îndeplinească noua lui parteneră, Cătălin Bordea a glumit inițial, însă a precizat ulterior că-și dorește ca femeia de lângă el să fie o persoană independentă și să aibă planuri în viață.

„Să îi bată inima (nr. viitoarei femei din viața lui), să țină cu casa. Să nu îi placă niciun prieten de ai mei. Să nu îi placă de nimeni”, a spus Cătălin Bordea la Antena Stars.

Întrebat ce calități ar trebui să întrunească viitoarea parteneră, comediantul a răspuns:

„Calități... să fie independentă, să ne uităm unul la altul și să zicem ce tari suntem, să aibă planuri în viață. Dacă are asemănări fizice... Să fie. Pentru că Livia e o femeie foarte frumoasă. Doamne ajută să fie la fel de frumoasă!”, a spus Cătălin Bordea.

Totuși, comediantul a precizat că încă nu e pregătit să-și refacă viața:

„Poate femeile roiesc în jurul meu, dar eu nu le observ așa tare. Merită să plângi după o femeie, dacă până atunci ai râs și și-a fost bine. Merită să plângi pentru orice. Când mă voi recăsători voi avea cavaleri de onoare, dar doar fete”, a spus Cătălin Bordea.

Cătălin Bordea și Livia au divorțat. În urmă cu aproximativ trei luni, Livia Eftimie a fost pozată în ipostaze tandre alături de un prieten bun al lui Cătălin Bordea, Spike.

Deși preferă să fie discret cu evenimentele importante din viața lui, Cătălin Bordea și-a luat „inima” în dinți și a decis să discute despre un subiect sensibil: divorțul de fosta soție, Livia Eftimie.

Invitat în platoul Xtra Night Show, juratul de la iUmor a răspuns cu sinceritatea la toate întrebările pe care le-a primit de la Dan Capatos. Acesta a mărturisit dacă a trecut sau nu peste infidelitatea fostei partenere.

„Nu (n.r. nu este vindecat total). Sub nicio formă. Mai am o grămadă de lucru, mai am demoni. Este o detașare totală, adică îmi trebuie o detașare totală. Eu, în momentul ăsta, sunt ca în recuperare după dependență de droguri. Adică e foarte scurt momentul de la când te-a părăsit dealer-ul pentru alt drogat. Nu pot să răspund la întrebarea asta (n.r. dacă ar putea să o ierte pe fosta lui soție). Pentru că nu știu. Momentan, singurii care mă țin pe mine pe linia de plutire sunt prietenii mei buni care, încontinuu, îmi fac portretul din urmă. (...) Ai tendința să uiți”, a dezvăluit Cătălin Bordea.