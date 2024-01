Ce facultate a absolvit Vlăduța Lupău. Detaliul pe care puțini îl știau despre familia artistei

Vlăduța Lupău se numără printre cele mai apreciate și cunoscute artiste de muzică de petrecere, însă puțini sunt cei care știu faptul că aceasta a urmat o facultate complet opusă domeniului în care activează.

De-a lungul timpului, Vlăduța Lupău s-a făcut remarcată prin timbrul vocal spectaculos, piesele memorabile și aparițiile impecabile. Cântăreața este foarte talentată, deosebit de frumoasă și mereu cu zâmbetul pe buze.

Pentru că are o voce senzațională, tânăra nu duce dorul petrecerilor. Aceasta este invitată des să cânte la diferite evenimente: nunți, botezuri și aniversări, iar suma pe care o cere pentru o oră de distracție este pe măsura așteptărilor.

Acum se numără printre cele mai căutate artiste de muzică de petrecere, însă puțini sunt cei care știu că Vlăduța Lupău are la bază o altă profesie. Frumoasa brunetă a făcut o facultate la care nimeni nu s-ar fi gândit până acum.

Cântăreața are o relație specială cu părinții ei, fapt pentru care s-a decis să ducă tradiția familiei mai departe. Așadar, aceasta nu a stat prea mult pe gânduri când a venit vorba despre studiile își dorește să le urmeze.

Vlăduța Lupău a făcut o facultate într-un domeniu diferit de cel în care activează

În urmă cu ceva timp, Vlăduța Lupău a scos la iveală faptul că a intrat la Universitatea de Medicină deoarece voia să devină medic veterinar. Artista își dorea să ducă tradiția familiei mai departe, părinții săi lucrând amândoi în acest domeniu.

„Am ales această facultate, deoarece este tradiție de familie. Mama este medic veterinar, iar tata inginer zootehnist. Dar bineînţeles, şi pentru dragostea faţă de animale. Îmi place tare mult, motiv pentru care urmez studiile doctorale din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

A fost greu în ultimii ani de facultate. Efectiv eram pe drum şi la școală. Într-adevăr, aş minți să spun că nu am mai lipsit uneori de la facultate, dar întotdeauna am recuperat în avans sau după, toate laboratoarele pierdute. A fost greu din cauza oboselii, dar a fost fain! Iar azi, mă mândresc cu faptul că sunt medic veterinar”, a mărturisit Vlăduța Lupău, potrivit click.ro.

Pasiunea pentru muzică a fost mult mai puternică decât dorința de a profesa ca medic veterinar. Așadar, cântăreața a hotărât să rămână în industria artistică chiar dacă este licențiată în Medicină Veterinară.

„Când am văzut că lumea mă cheamă, mă cheamă... am zis, băi, oamenii aceștia chiar mă iubesc...” Și am zis: las deoparte medicina și văd eu dacă îi vine vremea... deși cred că nu-i vine. Lasă, că e mama medic veterinar, tata, fratele. E tradiție de familie. Tata are fermă, eu am câine. Da e câine de curte, nu am timp ca să îl iau cu mine în mașină sau poșetă, nu-i cazul.

Am rămas la doctorat, dar nu l-am terminat, pentru că nu am timp și cumva îmi pare rău. Îmi pare rău așa... pentru că eu eram dedicată medicinei, nu aveam în gând că o să ajung cu muzica mare, că o să mă cunoască lumea, deși îmi doream”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.